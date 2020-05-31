疫情漸趨緩 侯友宜脫口罩了

新冠肺炎疫情逐漸受到掌控，原本期盼民眾持續戴口罩的新北市長侯友宜，今出席行程也脫下口罩。侯友宜說，防疫期間在室外仍然需要保持一個適當的距離，如果能夠保持一個適當的距離，可以不戴口罩。

新北大都會公園今啟用共融、全齡化的遊樂園，侯友宜說，適當距離以1米為主，像新北大都會公園通風非常好，只要在人潮管控、環境衛生消毒做好，並在玩的過程人與人保持1米距離，防疫就可以做到位。

侯友宜表示，如果沒有辦法做到很近距離的話，能夠把口罩戴起來是最好的，保護自己也保護別人。