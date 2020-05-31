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美退出WHO 蔡正元：蔡政府應跟進表態 否則對不起川普

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

美國總統川普宣布退出WHO，國民黨政策會前執行長、前立委蔡正元在臉書表示，蔡英文政府應該跟進美國，也宣布從此不再爭取參加WHO任何活動，即使以後被邀請參加WHA也會拒絕。

蔡正元說，蔡政府如果不跟進「很對不起川普政府」，因為防疫指揮官陳時中捏造了新冠肺炎電郵說詞，硬說去年底已告知WHO，新冠肺炎台灣早知情，是WHO不理會。而川普和白宮都大肆宣傳這檔糗事，給了蔡政府這麼大的面子，蔡政府怎麼可以丢下川普，不跟進宣布台灣從此拒絕參加WHO活動，這樣太沒江湖道義了吧？

蔡正元表示，沒參加WHO活動，據蔡政府說法是會危及台灣人的健康，他認為應該不會發生。因為有個神話的陳時中，沒參加WHO活動，只要再發個電郵給川普，台灣也能順時鐘。

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