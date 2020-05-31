傳出2000萬筆個資外洩 徐國勇：應該來自畢業紀念冊

針對國外資安公司指台灣有2000筆個資外洩，內政部長徐國勇表示經過調查，這些都是2008年之前的，國內的戶政系統沒有跟一般的網路相通，不必擔心外洩問題。

國外知名資安網站「CYBLE INC」上月29日揭露，超過2000萬筆台灣人民個人資料被揭露在隱密的地下網站，調查局也證實，兩周前已立案調查，資安工作站已取得部分暗網資料與戶政資料比對中。

據了解，「CYBLE INC」的文章指出，台灣民眾被洩漏的個資內容包含姓名、生日、住址等資訊，檔案量達3.5GB，從去年開始外洩，文章並研判是政府部門資訊外洩事件。

徐國勇上午南下台南，針對個資外洩表示，調查局等單位已經針對資料內容進行比對，發現都是2008年之前的舊資料，可能是過去的資料收集，像是畢業紀念冊等相關資料；而且內政部的戶籍資料是封閉型的資料，與一般的網路分開的，非常重視資安，不可能外洩。