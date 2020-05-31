接任民眾黨秘書長 謝立功聲明主動退出國民黨

國民黨籍的移民署前署長謝立功今發出聲明，將接下民眾黨秘書長一職。謝立功表示，他過去曾參選兩次基隆市長，感謝國民黨的栽培，這一次的決定他曾猶豫，因為是他人生中最重大的一次決定，「但為了台灣民主的正常發展，我沒有選擇，我一定要站出來」

謝立功說，他不會徒增國民黨的困擾，他將主動退出國民黨，儘管不再是黨員，但永遠感謝國民黨，也會永遠是國民黨的好朋友，期待未來能一起為台灣努力，為民主發展合作。

謝立功聲明全文：

有些事情，此時不做，就再也來不及了。

這段日子以來，我的心情非常複雜，看到台灣民主政治發展，因民進黨一黨獨大而陷入完全失衡的狀態；打壓國內不同聲音、操弄國際情勢獲取政黨利益、讓法律服務特定立場的各種不公不義，讓我決定拋下束縛，不再置身事外。因此，立功已接受台灣民眾黨黨主席柯文哲的邀約，即將擔任民眾黨的秘書長一職。

我曾經是基層公務員、學者，後來進入政府擔任重要公職，也參選過兩次基隆市長，這一路走來，都是國民黨的一份子，也由衷感謝國民黨對我的栽培；對於每一次交付給我的任務，我也毫無保留的付出，在最艱困的時候衝鋒陷陣，即便傷痕累累，也始終心懷感恩，讓我有機會更貼近民意。

這一次的決定，我也曾猶豫，因為我知道，這將是我人生最重大的一次決定，但為了台灣民主的正常發展，我沒有選擇，我一定要站出來。我也不會徒增黨的困擾，我將主動退出國民黨，儘管不再是黨員，但立功永遠感謝國民黨，也會永遠是國民黨的好朋友，期待未來我們能一起為台灣努力，為民主發展合作。