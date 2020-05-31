影／台南好熱情 陳時中白河大口喝蓮藕茶退火

中央疫情指揮中心指揮官陳時中，今天到白河蓮花公園參觀，嘗試學剝蓮子殼，品嘗推薦白河蓮子與蓮藕茶、蓮子銀耳湯等在地特產。陳時中說，天氣很熱，蓮子退火，歡迎大家來白河遊玩。

台南市長黃偉哲再度扮演推銷員，逐一介紹白河與各地特產，因為天氣實在很熱，一度氣喘吁吁，陳時中也不時深呼吸，只喝了退火飲品。