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影／台南好熱情 陳時中白河大口喝蓮藕茶退火
中央疫情指揮中心指揮官陳時中，今天到白河蓮花公園參觀，嘗試學剝蓮子殼，品嘗推薦白河蓮子與蓮藕茶、蓮子銀耳湯等在地特產。陳時中說，天氣很熱，蓮子退火，歡迎大家來白河遊玩。
台南市長黃偉哲再度扮演推銷員，逐一介紹白河與各地特產，因為天氣實在很熱，一度氣喘吁吁，陳時中也不時深呼吸，只喝了退火飲品。
陳時中到達時，等候的數百各地民眾又是一陣騷動，不斷推擠拍照攝影，還有不少人直播，造成現場通訊不良，有些家長顧不得孩子哭鬧，一路跟著媒體推擠全程錄影，會場一度混亂，工作人員與員警必須耐著性子維持秩序。
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