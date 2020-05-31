柯文哲妻陳佩琪臉書逆時中 指台灣警告世衛實在牽強

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天一早在臉書貼文，提出她對日前衛福部長陳時中與WHO示警電郵風波的看法，她說，說到這個，想必又有人會罵她逆時中。但以她的英文程度， 加上當時台灣自己手邊沒有自己的病例， 硬要說成是台灣警告世衛的信， 實在有點牽強

陳佩琪提到，台灣只不過是接獲訊息後，去電想跟世衛要更多訊息而已，與其要硬凹這是有先知之明警告世衛的信，倒不如拿台灣過去傲人的傳染病防治經驗宣傳，相信會更得人心。

陳佩琪今天在臉書貼文透露，柯文哲一早出門爬山，她也跟著早起做家事，閒來無事之餘，也貼些防疫期間寫的文章和大家分享。

陳佩琪提到先前跟世衛電子郵件爭議的看法，陳說，她個人認為，這是武漢發布的訊息，台灣只不過是接獲訊息後去電想跟世衛要更多訊息而已，與其要硬凹這是我們有先知之明警告世衛的信，倒不如拿台灣過去傲人的傳染病防治經驗來宣傳，也可利用這次疫情重症或死亡個案的治療方針，與台灣自豪的ECMO使用經驗，來讓世人知道我們的醫學成就，相信利用這個在國際上說TAIWAN CAN HELP更能服眾。

陳佩琪說，COVID-19流行期間，也曾有人質疑，台灣邊境防堵武漢國人返國全程包機，但從歐美回國幾乎不設防，假設大家都遵守「醫療沒有政治考量」、「堅持做專業決定」，為何政策會如此差異？

陳佩琪說，她深信醫生或許有政治立場， 但不會帶進自己的醫療專業中，不會因政治立場而沒了是非。但她印象中曾在防疫記者會上聽過一段話，表示「武漢是病毒起源地，所以對它不放心，要對它較嚴格」 ，陳佩琪質疑，武漢是起源地所以病毒較毒， 才需如此設防？但她當醫生這麼久，沒聽過「起源地的病毒較毒」這理論 。

陳佩琪說，醫學知識有等級之分，RCT是最高等級，專家或個人意見是最Low， 醫生都知道在公開的記者會或正式醫學演講中，極需避免這種沒做過RCT研究的論述。陳提到，病毒在人類抗體夾殺下，會越演化越精明。新冠病毒會突變演化，後來歐美返國者症狀都較嚴重，且有嗅味覺消失症狀， 所以「起源地病毒較毒，所以要更小心」，到底是真的？還是假的？