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進入紓困振興期 時力民調：總統滿意度降8.9個百分點

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
蔡英文總統。圖片／總統府提供
蔡英文總統。圖片／總統府提供

時代力量今公布蔡英文總統最新民調，顯示有68%的民眾對總統表現感到滿意，不過相較於4月民調，蔡政府進入疫情的紓困振興階段，滿意度減少了8.9個百分點，其中又以年輕人滿意度減少較多。

時代力量今針對「總統、內閣與國會滿意度暨520就職演說與台灣未來走向議題」舉行最新民調記者會，對象為戶籍於20個縣市，年滿20歲的一般民眾，調查時間為2020年5月25日晚上6點半至10點，共完成811份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.44個百分點。

民調指出，有68%的民眾對於蔡英文上任以來的表現感到滿意，其中又以雲嘉南地區的滿意度最高，有77.3%；在年齡層的部分，以20至29歲對蔡總統的表現最滿意，有71.5%。

不過相較於時代力量4月份民調，蔡總統滿意度從76.9%降至68%，年輕人滿意度居高，但下降幅度也最高，從4月份的86.2%降至71.5%，減少14.7個百分點。而行政院長蘇貞昌的民調滿意度與總統連動，從4月份的72.9%降至5月份的65%。

台師大政研所教授范世平表示，這恐怕代表蔡總統的蜜月期已過，大家對於紓困振興的政策有疑慮，是更大的挑戰。

而在政府紓困政策方面，民調指出民眾正反意見拉扯，有47.9%表示滿意，43.5％表示不滿意；而在尚未正式推出的振興券，有64.3%的民眾表示支持，而有29.2%表示不支持。

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