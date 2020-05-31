影／長頸鹿向阿中部長討拍 頑皮世界喜迎最強業配王

昨在台南掀起「阿中旋風」的衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今上午在台南市長黃偉哲等人陪同，到台南學甲頑皮世界野生動物園視察防疫工作，園方安排長頸鹿和水豚兩大明星動物示範宣導，陳除餵食可愛的長頸鹿、水豚，不忘重申防疫新生活的重要性。

頑皮世界是南台灣最大動物園，有近300種、2000多隻動物，除阿中部長，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥、專家小組召集人張上淳、疫情監測組長周志浩及發言人莊人祥「防疫五月天」台南行程，上午8點50分在黃偉哲、立委郭國文、賴惠員等人陪同，來到頑皮世界。

雖然一早達30多度高溫，許多鄉親開心就在園區外迎接，不少人高喊「部長我愛你！」「謝謝部長！」吸引鄉親們熱情簇擁，人氣依舊紅不讓，在地畫家匡乙還送上陳時中畫像，陳開心收下。

陳時中等人參訪前受訪，黃偉哲、郭國文說，阿中部長早餐享用台南道地虱目魚美食，陳時中笑說，在台南產地吃到的跟台北最大不同，就是這裡嘗起來特別鮮美，完全沒土味，真的超美味。

頑皮世界特別安排由全台唯一的藪貓人偶迎賓，水豚圓滾滾的身體、緩慢的動作、呆萌的表情，被譽為動物界的療癒天王，陳時中也直呼超可愛 。動物園一公一母的長頸鹿也是園區看板動物，去年暑假從美國抵達頑皮世界後，立刻成為遊客新寵。今年舉辦命名活動，「皮皮」和「妮妮」高票中選。

其中，公長頸鹿「皮皮」個性非常活潑，只要有人在圍欄外呼喊他的名字，就會立刻走過來討拍，阿中部長餵食時，還趨近把頭擠在胳肢窩撒嬌，黃偉哲在旁也笑彎了腰。

陳時中隨後也親自餵食水豚，笑說觸摸起來好像是早期的簔衣，觸感粗粗的。

陳參訪時親和力十足，配合拍照來者不拒 ，來自高雄港和國小小六的陳芃雁與就讀台南玉井國小3年紀的表妹楊芯喬昨特別一起寫上小紙條今送給阿中部長，文中寫著「感謝阿中部長教導我防疫及正確洗手觀念」，讓陳時中感動不已，直說真的好棒。

陳時中一行也轉往白河蓮花公園賞連，近午前往台糖柳營江南渡假村，將出席台南市府安排的「英雄宴」，會後現場將舉行例行性防疫記者會，再驅車轉往高鐵嘉義站前往台中。