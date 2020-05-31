六都小內閣很「男」 中市女首長比率墊底

行政院新內閣的女性閣員不到百分之三挨批，檢視六都一級機關的女性首長比率，新北市以三成五奪冠，桃園市二成五居次，台中市長盧秀燕雖為女性，但台中市府女性首長僅占一成，居六都之末。

台北市前副市長李永萍說，這是長期存在的隱形性別天花板。李分析，近年國內公務員考試都是女多於男，但國家培養這麼多優秀女性公務人員，為何衝不過高階事務官到政務官的天花板？她認為還是有性別天花板壓力存在。

國民黨立委、台中市前副市長楊瓊瓔說，女性優秀人才不是沒有，是執政者要不要用，行政院女性閣員低到離譜，六都女性首長比率也要再加油，兩性平等不要只是嘴巴講，要有實際行動。

六都的一級機關女性首長比率，新北市為最高，占三成五以上，圖為新北市長侯友宜上任時公布小內閣時女性首長合照。 圖／聯合報系資料照片

新北市一級機關女性首長比率六都最高，女性局處長有十人、占百分之卅五點七一，包含社會局長張錦麗、新聞局長蔣志薇、經濟發展局長何怡明、地政局長康秋桂等人。市府統計，女性局處長比率逐年提升，二○一六年為百分之廿一點四三，目前已超過三分之一。

桃園市府一級機關首長女性有八人，六都排名第二；桃園市長鄭文燦曾承諾女性公共參與權，並保障四分之一女性出任重要職務。

台北、台南是六都中唯二有女性副市長，台南市廿六個一級機關中有五名女性首長，比率近兩成。台北市府一級機關首長有廿九人，同樣五名女性首長，約占一成七左右。

高雄市長韓國瑜任命六位女性首長，約占百分之十八點七五；前市長陳菊的女性首長比率超過兩成五，韓市府表示，對提高女性參與公共事務會持續努力。

台中市廿八個一級機關中，只有地政局長吳存金、觀光局長林筱淇與秘書處長顏迺倫三位女性首長，女性一級主管比率只有百分之十點七一。

台中市府表示，市長盧秀燕很重視女性從政機會，任用廿六歲的秘書處長顏迺倫，是六都中最年輕的女性局處長。籌組市府團隊過程中，徵詢過多位女性菁英人才，女性會考量家庭問題，顧慮相對較多，最後取決於對方的意願。

雲林縣長張麗善有副縣長謝淑亞與四名女性局處長，她坦言尋找專業的女性主管時，常為了家庭而放棄，造成求才困難。台北市議員游淑慧也發現，職場優秀的女性不是沒升遷機會，但常為家庭與小孩放棄；女性政務官少，很多都是為家庭犧牲。