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蔡英文稱停止適用部分港澳條例 連勝文：挺港獨為假

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨智庫副董事長連勝文。 本報資料照片
國民黨智庫副董事長連勝文。 本報資料照片

中國大陸人大通過「港版國安法」制定後，蔡英文總統第一時間在臉書表示，未來可能停止適用部分港澳條例條文，遭解讀要放棄香港。國民黨智庫副董事長連勝文晚間在臉書揶揄，蔡的發言證明綠營「拚台獨為真、挺港獨為假」。

連勝文認為，蔡英文總統臉書所言反映的是，綠營政客對港人的愛與支持，只有到今年總統選舉1月11號下午4時（投票結束時間）為止。

連勝文質疑，若台灣如蔡英文臉書所言宣告停止適用港澳條例，等於把香港視為大陸，把香港人當作大陸人，這到底是懲罰大陸，還是懲罰香港？是在修理大陸官員，還是修理香港百姓？

曾長期往來香港工作的連勝文說，香港是台灣海外重要的金融及轉口貿易據點，台灣本地也有不少港資企業，其中不乏跨國企業位於香港亞洲總部旗下的子公司，蔡政府完全低估香港對台灣的重要性，全認定為陸資，台灣自己都天下大亂。

連勝文舉例，當把一天有數十班的國泰航空變成陸資，台港航權需不需要重新談判？把在香港上市且列為雙總部之一的匯豐銀行列為陸資銀行，在台灣難道沒有管理上困難？未來香港知名歌手陳奕迅、鄧紫棋難道都要變成大陸歌手應處？

連勝文說，台灣每年有大量高消費的香港觀光客前來，台灣本身也是香港前三大觀光及商務客來源，兩地會展活動頻繁、交流緊密，一旦把港人認定為大陸人，把港資認定為陸資，這是幫台灣自己製造麻煩。

連勝文認為，國際社會若真要幫香港，維持香港自由穩定與繁榮，應該是要敦促大陸當局實現香港基本法中對雙普選的宣示，這也是多數港人所期待的發展，也是解決許多社會矛盾的關鍵，也將是徹底解決香港動盪不安的根本性做法。

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