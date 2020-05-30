最會唱歌變「省話一哥」 余天立院僅五次發言吊車尾

立法院第十屆第一會期在昨天結束。根據立法院官網顯示，本屆一一三席立委中，扣除立法院長、副院長因職務關係不便質詢，其他一一一席立委中，發言紀錄最少的是民進黨立委余天，本會期只有五次發言紀錄，堪稱從「最會唱歌」變成「省話一哥」。至於發言最踴躍排名，僅有三席的時代力量黨團在前五名中就佔了二名。

統整立院資料顯示，本會期在委員會、院會中發言紀錄最多的立委，依序為時力陳椒華一七三次；國民黨洪孟楷一二三次；國民黨鄭天財一一〇次；民進黨鍾佳濱一百次；時力邱顯智九十七次；高嘉瑜九十六次。

陳椒華表示，進入立院就是盡可能地為民喉舌，做好民代的本分；至於頻繁在不同委員會「趕場」質詢，不會累嗎？陳椒華說，其實習慣了，之前做環境運動更累，現在起碼在室內。

對於發言次數墊底，余天至截稿前並未有任何回應。而「省話組」中，低於廿次發言的還有民進黨立委柯建銘十次；邱議瑩十七次；蘇震清十九次；林岱樺十九次；蘇治芬、楊曜、劉櫂豪、與國民黨立委林文瑞均為廿次。

提案紀錄部分，最少的是國民黨立委馬文君，僅有二次提出法案紀錄；僅提出三案者則有民進黨立委柯建銘、湯蕙禎、林淑芬與國民黨立委陳以信。而提案數最多的，是民進黨立委何志偉，共有七十九案。

民眾黨則效法第九屆時代力量黨團，五位黨團成員都用黨團名義提案，避免湊十五人連署看大黨臉色。另外，本會期共有三次撤案紀錄，其中，民進黨立委蔡易餘領銜發起的提案就佔了其中二案，為的就是連民進黨都不能接受的，在憲法、兩岸條例中「刪除國家統一」。