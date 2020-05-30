網傳國人個資外洩 政院：資安單位設法辨識真偽中

國外資安網站揭露有暗網外洩超過2000萬筆台灣民眾個資。行政院表示，資安單位初步檢視後發現內容是很舊的資料，依據內容格式，應係綜整各類資料來源而成，資安與警政單位正設法辨識真偽中。

關於網路上流傳一份關於大量個資外洩的訊息，行政院發言人丁怡銘今表示，因為可以辨認的資料年份均非最新資料，因此目前資安與警政單位還在設法辨識真偽，同時也著手進一步了解資料來源是從政府機關或民間機構流出。

丁怡銘指出，資安單位初步檢視後發現內容是很舊的資料，不是戶政資料，也不是政府機關流出的資料，依據內容格式，應係綜整各類資料來源而成。網路流存的版本有2種，一種是整合為一個檔案，另一種是依縣市分成多個檔案。資安單位將持續調查中，有相關資訊會再進一步做說明。