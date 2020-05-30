謝立功當民眾黨秘書長？柯文哲：黨籍黨紀是他黨問題
台灣民眾黨祕書長張哲揚請辭，近來曾代表國民黨出征基隆市長、移民署前署長謝立功，悄悄陪民眾黨主席柯文哲參與黨團晨會1個月，傳出將接任黨祕書長；對此，柯文哲日前不願鬆口，但柯今天出席活動則說，有很誠懇邀請謝立功任職黨秘書長，大概2周後開記者會說明。
柯文哲表示，我們是很誠懇邀請謝立功來當我們的黨秘書長，但謝立功在海洋大學還有教職，仍有離職程序要辦，沒有辦法馬上來上班，所以等到大概2周後，黨會正式開記者會跟大家介紹謝立功。
謝立功為國民黨黨籍，柯文哲表示，民眾黨是柔性政黨，是多元開放的，歡迎所有人來參加，至於其他黨自己內部的黨紀問題，那是他們的問題。
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