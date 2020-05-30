新閣自我介紹 黃天牧愛唱「隱形的翅膀」

新內閣走馬上任10天，行政院官網近日也將新任官員的兒童版自我介紹上線。新任金管會主委黃天牧業務相較嚴肅，但自我介紹很活潑，大方說自己五音不全、但如果一定要唱歌，喜歡唱「隱形的翅膀」，也透露不養寵物的原因是小時候家中寵物過世讓人太悲傷。

黃天牧是O型獅子座，自述人格特質是和藹可親，並不挑食，座右銘則是很勵志的「吃得苦中苦，方為人上人」；自介透露，國小時父親就過世，影響最深的人是他的「母親大人」；最喜歡看馬克吐溫所著的「湯姆歷險記」，但影響最深的書是約翰.甘迺迪John F. Kennedy前美國總統所著的「當仁不讓」。

運動部分，黃天牧喜歡太極拳，至於唱歌能力則坦言五音不全、如果一定要唱歌，喜歡唱「隱形的翅膀」；談到寵物，黃天牧不是貓派也不是狗派，而是因為小時候曾養小狗及畫眉鳥，但過世時太悲傷，就不再養寵物了。

黃天牧說，自己的工作是讓金融業穩健發展、讓各階層民眾都可以了解金融知識，滿足大眾不同的需求；雖然網路網路很有趣，也很有影響力，但提醒小朋友要注重視力保健。