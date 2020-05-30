新閣自我介紹 低調政委黃致達 影響最深的是母親

新內閣走馬上任10天，行政院官網近日也將新任官員的兒童版自我介紹上線。政務委員黃致達過去擔任行政院長蘇貞昌辦公室主任，始終作風低調，轉任政委後，任務仍在交接，也尚未確認未來督導事宜，不過難得透過自介透露人生座右銘是「慎獨、戒驕、制怒」，而且唱歌五音不全。

黃致達是O型雙魚座，自述座右銘是「慎獨、戒驕、制怒」，但覺得形容自己很難，人格特質想交給他人評斷，而影響最深的人是自己母親。

談到最喜歡的運動，黃致達說是走路，但被問到最拿手的歌，則表示自己五音不全，常聽不唱，小時候的理想曾是當小說家，想要提醒小朋友，快樂成長，不要給自己太多壓力，不要對未來恐懼。