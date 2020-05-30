新閣自我介紹「狗派」丁怡銘 每天相處最久是蘇揆

新內閣走馬上任10天，行政院官網近日也將新任官員的兒童版自我介紹上線。發言人丁怡銘的座右銘則是「今天的自己要比昨天的自己更好」，也自述個性活潑開朗，小時候還曾騎阿公養的牛逛街，目前的寵物是一隻博美狗。

根據行政院兒童版官網，丁怡銘是A型射手座，座右銘為今天的自己要比昨天的自己更好，特質為活潑開朗，影響最深的書是柏楊版資治通鑑，而影響最深的人則是蘇貞昌，因為每天在一起最久，講的話最多。

丁怡銘也自述，最喜歡的運動是羽毛球。事實上，丁怡銘日前才因打羽毛球不慎，被對方殺球弄傷了鼻樑。寵物部分，丁怡銘是狗派，家裡養有博美狗。

談到最特別的童年往事，丁怡銘當起小牛仔，寫上曾騎阿公養的牛逛街。丁受訪時表示，阿公家務農，為了對牛表達感激，他們三代都不吃牛肉，而且其實小牛不給騎，也曾被摔過幾次。

身為蘇貞昌的社群小組核心成員，丁怡銘對小朋友們說，網路是一種接觸世界的工具，可以善用，不要沈迷。丁也提醒小朋友，健康、善良是最重要的事情，其他生命中所獲得的都算是賺到。