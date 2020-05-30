影／時代力量嘉義辦公室成立 未來東西區議員都要提名

時代力量嘉義辦公室今天上午成立揭牌，黨主席徐永明強調積極尋找人才參選，為「時力2.0」做準備，未來嘉義市東西區市議員都將提名人參選，希望達到全台當選30席議員，獲得200萬張政黨票目標。

徐永明、立委陳椒華、王婉諭等人都嘉義市中正路，共同為時代力量嘉義辦公室揭牌，屏東縣無黨籍議員蔣月惠及數十名年輕人都到場恭賀，未來辦公室管理運作將由陳椒華認養。

徐永明強調，目前黨內正討論南投辦公室設立，未來將有15個黨部加2個辦公室，在嘉義設立辦公室除延續對嘉義民眾的承諾丶感謝，也會持續擴大對嘉義市的服務，因為這次政黨票嘉義市拿1萬3000多票，東西區得票數都已超過當選最低門檻，因此未來嘉義市東西區議員選舉，時代力量都不會缺席。

他說，立委邱顯智是嘉義縣竹崎人，已長期紮根經營，縣市村里長選舉部分也會在辦公室成立後和地方討論，如何提名基層參選人。