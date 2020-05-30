影／揭綠不敢說的秘密！李四川：如比以前差 被罷是活該

罷韓倒數一周，高雄市副市長李四川接受聯合影音專訪，針對日前民進黨高雄市議員陳致中在議會上轟韓市府亂花錢，不到半年二備金已經花了百分之80，李四川說每年編列二備金預算約莫4億，今年其實跟以往的支出都一樣落在百分之50至60，用途以路平、防洪、治水為主，只是今年市府多了罷韓預算，得臨時動用經費，李四川說「他們不敢講罷韓幾乎花了我們8千多萬。」

如果罷韓過了，高雄市政府得再支出1億多去辦市長補選，李四川說他常常在想，如果這些錢能拿來治水或鋪路，他肯定可以多鋪好幾條路，因此他強調並非市府半年內花了8成二備金，而是多了罷韓的龐大支出，累積成數才會在短時間內增加，另外針對民進黨議員質疑二備金花完了，有災害又該怎麼辦？李四川說其實市府還有14億的災損金，目前為止都沒有動用，若真的有災損仍可以支應，但他強調此次大雨後顯見市府治水有些成效，災損應該不會多。

李四川說韓市府就任這一年五個月，一共舖了600條路，他笑說522南部暴雨是對韓市府的期中考，當下有非常多人都在幫忙「監工」，但到目前為止新舖的路都沒有破損，更沒有像過去一下雨就有5000個洞，因此他相當感謝施工團隊的用心，李四川也提到，很多人認為清淤主要是為了防淹水，但其實還有另一個目的，就是防止箱函積水，李四川解釋，箱函積水容易孳生蚊蟲，因此過去每年五月，高雄市就開始出現登革熱病例，幾十例、幾百例都有，但今年一例都沒有。

罷韓聲浪如影隨行，高雄市長韓國瑜的一舉一動都備受關注，李四川說他可以理解現在各界關注高雄，他透漏522南部大雨，罷韓團體發出訊息，邀請市民通報淹水狀況，即便知道罷韓團體的出發點並不單純，但李四川說他尊重罷韓團體的訴求，只希望他們能夠照著事實來通報，可沒想到卻出現移花接木的淹水假訊息，把過去淹水的畫面套用到522大雨，企圖誤導市民、打擊市府，李四川無奈地說「難道高雄變好了，不好嗎？為什麼天天要詛咒我們高雄市。」

面對罷韓問題，李四川多次強調「尊重」，他說最後的選擇權在高雄市民身上，讓市民比一比，韓市府上任1年5個月與民進黨執政的20年來比一比，如果韓市府做得比以前還差，那麼被罷免是活該，市府團隊都該接受，但如果市民覺得這1年5個月高雄確實跟以前相比還不錯，他相信市民會做出聰明且正確的判斷。