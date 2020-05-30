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江啟臣要求蘇貞昌道歉 蘇：希望國民黨跟民意站一起
行政院長蘇貞昌今天到屏東東港漁港視察深水碼頭工程，媒體問道到最近中共通過的國安法，蘇貞昌指國民黨這樣是在配合「一國兩制」，江啟臣主席要求道歉，他表示，中國國民黨對於中國一再主張「九二共識」、「一國兩制」等，從來立場、講話都跟台灣的主流民意不搭在一起，很可惜。
他說，現在中國違背對香港人五十年不變的承諾，同時用中國自己做出來的港版國安法，大家已經看出來所謂「一國兩制」等都是反話，都不可信；所謂鄧小平承諾五十年不變，也都已經破功。
他說，所以希望中國國民黨能夠跟主流的民意站在一起，跟台灣站在一起，一起團結對抗中國所謂「一國兩制」，進一步台灣朝野一起對抗中國各種對台灣的壓迫與不利，例如立法院昨天通過朝野一致的譴責一樣，希望國人都能團結一致對外。
針對美國退出WHO，蘇貞昌說，我們一直認為防疫無國界，台灣這次疫情應對、防疫做得非常好，世界都看到而且給予我們肯定並感謝台灣的幫忙，台灣願意幫忙、台灣能夠幫忙、台灣正在幫忙。Taiwan can help. Taiwan is helping. 所以這次在WHO有很多國家為台灣發聲。我們也希望防疫無國界、世界衛生組織讓台灣參加，台灣更能做貢獻，對世界防疫更能有好處、有表現。
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