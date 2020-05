江啟臣要求蘇貞昌道歉 蘇：希望國民黨跟民意站一起

行政院長蘇貞昌今天到屏東東港漁港視察深水碼頭工程,媒體問道到最近中共通過的國安法,蘇貞昌指國民黨這樣是在配合「一國兩制」,江啟臣主席要求道歉,他表示,中國國民黨對於中國一再主張「九二共識」、「一國兩制」等,從來立場、講話都跟台灣的主流民意不搭在一起,很可惜。

他說,現在中國違背對香港人五十年不變的承諾,同時用中國自己做出來的港版國安法,大家已經看出來所謂「一國兩制」等都是反話,都不可信;所謂鄧小平承諾五十年不變,也都已經破功。

他說,所以希望中國國民黨能夠跟主流的民意站在一起,跟台灣站在一起,一起團結對抗中國所謂「一國兩制」,進一步台灣朝野一起對抗中國各種對台灣的壓迫與不利,例如立法院昨天通過朝野一致的譴責一樣,希望國人都能團結一致對外。