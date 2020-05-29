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蘇揆批國民黨 藍反嗆：騙完神明騙人民
中國大陸制定「港版國安法」，引發爭議，行政院長蘇貞昌批評「國民黨配合中國一國兩制」。國民黨文傳會副主委黃子哲今在臉書批評，蘇貞昌和民進黨迄今提出不什麼實質或具體的修法或作法來幫助香港，倒是對國民黨栽贓抹紅反應迅速，完全展現「騙完神明騙人民」的深厚功力。
黃子哲重申，國民黨從未支持過一國兩制，也多次發表公開聲明堅決反對一國兩制，立法院今還通過朝野共同挺香港的聯合聲明。蘇貞昌居然可以說睜眼說瞎話，儼然才是真正配合中共說謊的低級政客。
黃子哲說，韓國瑜過去在參選總統時，也曾強調反對一國兩制不怕粉身碎骨。高雄地檢署簽結陳致中告發韓國瑜涉犯外患罪，也認為就算是支持「九二共識」，也並不等於是支持「一國兩制」。「連司法連還給了清白，蘇貞昌是在鬼扯什麼？」
黃子哲酸，蘇貞昌前年騙了神明又再度跑去參選新北市長，如今又想欺騙台灣人民來詆毀國民黨。堂堂行政院長卻宛如詐騙慣犯，真是台灣的悲哀。蘇貞昌要是拿不出「國民黨配合中國一國兩制」的證據，就請公開道歉；也請趕快想想辦法「撐香港」，而不是只會「蹭香港」。
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