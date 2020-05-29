聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳時中出席捐贈儀式 讚產業界團結為社會奉獻
衛福部長陳時中今天下午離開永安漁港後，由桃園市長鄭文燦陪同，前往啟翔輕金屬科技股份有限公司，進行防疫篩檢站捐贈儀式，感謝民間企業捐贈防疫篩檢站產官齊心義同抗疫。陳時中受訪時讚台灣產業界非常利害，看到社會需要，馬上就可以連結起來，做出很好的整合式的負壓的篩檢站跟病房，讓醫護人員能夠更安心，最主要這是組合式的，能夠應映疫情變化，隨時提供最好的保護，非常謝謝產業界的朋友，大家都非常努力。
今天新增1例境外移入病案，是否考慮將商務人士入境時辰往後延？陳時中表示，境外移入病例本來就是一定有，重要的是能不能攔得住，攔住後居家檢疫或居家隔離能不能做好，至於醫療方面，自己非常有信心，並不會因為國外病例進來，就改變未來的管理方式，因為這本來就在預期之內，國外 世界上有將近6百萬人確診，沒有境外移入病例才奇怪，但會嚴陣以待。
而被問到昨天去了新竹今年來桃園明天去南部，行程滿檔會不會太勞累，陳時中笑著說不會，也表示今天鄭文燦帶他遊永安漁港時，品嘗魚丸跟紅狗鯊都非常棒。
鄭文燦表示，防疫國家隊桃園有很多產業都參與，包括口罩、布織布、防護衣及今天捐增的負壓篩檢站跟隔離病房，這是台灣防疫帶動民間很重要的一步，陳部長今天走訪桃園，看到桃園在防疫產業能夠做為防疫的後盾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言