陳時中出席捐贈儀式 讚產業界團結為社會奉獻

衛福部長陳時中今天下午離開永安漁港後，由桃園市長鄭文燦陪同，前往啟翔輕金屬科技股份有限公司，進行防疫篩檢站捐贈儀式，感謝民間企業捐贈防疫篩檢站產官齊心義同抗疫。陳時中受訪時讚台灣產業界非常利害，看到社會需要，馬上就可以連結起來，做出很好的整合式的負壓的篩檢站跟病房，讓醫護人員能夠更安心，最主要這是組合式的，能夠應映疫情變化，隨時提供最好的保護，非常謝謝產業界的朋友，大家都非常努力。

今天新增1例境外移入病案，是否考慮將商務人士入境時辰往後延？陳時中表示，境外移入病例本來就是一定有，重要的是能不能攔得住，攔住後居家檢疫或居家隔離能不能做好，至於醫療方面，自己非常有信心，並不會因為國外病例進來，就改變未來的管理方式，因為這本來就在預期之內，國外 世界上有將近6百萬人確診，沒有境外移入病例才奇怪，但會嚴陣以待。

而被問到昨天去了新竹今年來桃園明天去南部，行程滿檔會不會太勞累，陳時中笑著說不會，也表示今天鄭文燦帶他遊永安漁港時，品嘗魚丸跟紅狗鯊都非常棒。