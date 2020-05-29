快訊

「幹天幹地幹命運」以外：戲王之王吳朋奉的精彩演繹

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳時中出席捐贈儀式 讚產業界團結為社會奉獻

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
衛福部長陳時中今天下午由桃園市長鄭文燦陪同，前往啟翔輕金屬科技股份有限公司，感謝民間企業捐贈防疫篩檢站產官齊心義同抗疫。記者高宇震／攝影
衛福部長陳時中今天下午由桃園市長鄭文燦陪同，前往啟翔輕金屬科技股份有限公司，感謝民間企業捐贈防疫篩檢站產官齊心義同抗疫。記者高宇震／攝影

衛福部長陳時中今天下午離開永安漁港後，由桃園市長鄭文燦陪同，前往啟翔輕金屬科技股份有限公司，進行防疫篩檢站捐贈儀式，感謝民間企業捐贈防疫篩檢站產官齊心義同抗疫。陳時中受訪時讚台灣產業界非常利害，看到社會需要，馬上就可以連結起來，做出很好的整合式的負壓的篩檢站跟病房，讓醫護人員能夠更安心，最主要這是組合式的，能夠應映疫情變化，隨時提供最好的保護，非常謝謝產業界的朋友，大家都非常努力。

今天新增1例境外移入病案，是否考慮將商務人士入境時辰往後延？陳時中表示，境外移入病例本來就是一定有，重要的是能不能攔得住，攔住後居家檢疫或居家隔離能不能做好，至於醫療方面，自己非常有信心，並不會因為國外病例進來，就改變未來的管理方式，因為這本來就在預期之內，國外 世界上有將近6百萬人確診，沒有境外移入病例才奇怪，但會嚴陣以待。

而被問到昨天去了新竹今年來桃園明天去南部，行程滿檔會不會太勞累，陳時中笑著說不會，也表示今天鄭文燦帶他遊永安漁港時，品嘗魚丸跟紅狗鯊都非常棒。

鄭文燦表示，防疫國家隊桃園有很多產業都參與，包括口罩、布織布、防護衣及今天捐增的負壓篩檢站跟隔離病房，這是台灣防疫帶動民間很重要的一步，陳部長今天走訪桃園，看到桃園在防疫產業能夠做為防疫的後盾。

陳時中受訪時讚台灣產業界非常厲害，看到社會需要，馬上就可以連結起來。記者高宇震／攝影
陳時中受訪時讚台灣產業界非常厲害，看到社會需要，馬上就可以連結起來。記者高宇震／攝影

陳時中 鄭文燦 居家檢疫
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

陳時中台南行程曝光！欽點去南台灣最大野生動物園

影／陳時中試吃虱目魚丸 搶先鄭文燦

化身最強導遊 陳時中穿客家衫逛桃園永安漁港

邊境防疫考慮採快篩？陳時中：不會為了搶快放棄精準度

相關新聞

陳時中出席捐贈儀式 讚產業界團結為社會奉獻

衛福部長陳時中今天下午離開永安漁港後，由桃園市長鄭文燦陪同，前往啟翔輕金屬科技股份有限公司，進行防疫篩檢站捐贈儀式，感謝...

監委「考察畢旅」走阿朗壹、遊龜山島 假考察真觀光？

新冠肺炎疫情延燒3個月近期趨緩，國人對旅遊避之唯恐不及，觀光局更為紓困、振興忙得焦頭爛額。但7月31日任期將屆的監察委員，3月以來考察行程不斷，幾乎每趟都穿插「觀光」行程，3月才走完阿朗壹古道，4月訪4條台鐵支線、5月到宜蘭登龜山島，緊接著6月還兩梯次馬祖行程，訪馬祖酒廠、芹壁聚落，7月再訪阿里山太平雲梯，隨同人員都笑稱，這是「監委的畢業旅行」。

菸防法草案加熱菸定位仍霧煞煞 董氏：公衛台灣妥協了

擱置13年未修法的菸害防制法最新修正草案今出爐，首將「類菸品」字樣入法，期望全面禁止電子煙等新興菸品，卻唯獨剩下「加熱菸...

朝野立委連署呼籲蔡總統 監委提名應注意性平

民進黨立委范雲、劉世芳、林宜瑾今天發起共同聲明表示，上午公布的考試委員提名名單共11人，男性6人女性5人，值得肯定蔡英文...

立法院今天休會 游錫堃：下會期成立修憲委員會推憲改

第10屆立法院第1會期下午宣布休會，立法院長游錫堃休會前致詞時宣示，為回應各界對修憲期待，立法院下會期將協商成立修憲委員...

陳玉珍呼籲蔡政府追求和平 蘇貞昌：應譴責發動戰爭者

外交部長吳釗燮接受外媒專訪表示，北京可能對台動武。國民黨立委陳玉珍今在立院質詢時，播放八二三炮戰紀錄影片，呼籲「和平沒有...

取代香港變亞洲金融中心？金管會：不以這為目標

各界關注香港近日情勢，在野黨也詢問我國是否有機會取代香港變亞洲金融中心。金管會主委黃天牧則表示，我國會逐步參考其他國家、...

因應中國文攻武嚇 蘇貞昌：備戰不懼戰、備戰不求戰

行政院長蘇貞昌今表示，中國文攻武嚇不斷，但在蔡英文總統領導下，對岸所有動態都在國軍嚴密掌控中，也始終不斷增強本身，「備戰...

李進勇：修憲案交付中選會後 公民複決可綁大選

中選會主委李進勇今天在立法院會備詢表示，修憲案交付中選會後，須在3個月內完成公民複決；期間內有全國性選舉，只要經過中選會...

陳建仁卸任後首露面 再轟WHO失職釀新冠肺炎全球流行

前副總統陳建仁卸任後擔任中研院院士首次在生技場合露面，他再次批評世界衛生組織，面對新冠肺炎疫情過度相信中國，相較於200...

林昶佐組台港連線 跨黨派立委齊撐香港

中共全國人大會昨通過制定港版國安法，引發台灣各界聲援香港聲浪。無黨籍立委林昶佐今天在立法院舉行「台灣國會香港友好連線」成...

考試院提名／試委女性達45% 鯨豚媽媽入列

總統府上午公布考試院正副院長與考試委員名單，考試院長被提名人是教育部前部長黃榮村，副院長被提名人是銓敘部長周弘憲。針對考...

熱門新聞

影／推翻18年前見解！大法官宣告「通姦罪違憲」

通姦除罪化 大法官解釋理由出爐

通姦罪宣告違憲！偵查審判入監的 今晚全部解套

直播／國內新增1例境外移入確診 為俄羅斯包機返台旅客

陳時中抱歉：紓困之亂 自己接來被打

新增1例境外移入！ 滯俄返台國人確診新冠肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。