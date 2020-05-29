菸防法草案加熱菸定位仍霧煞煞 董氏：公衛台灣妥協了

擱置13年未修法的菸害防制法最新修正草案今出爐，首將「類菸品」字樣入法，期望全面禁止電子煙等新興菸品，卻唯獨剩下「加熱菸」定位不明，衛福部及財政部至今喬不攏，無法定調加熱菸否列為類菸品，對此，董氏基金會質疑擬定草案前無充分討論，認為公衛台灣妥協了。

本次菸害防制法修正草案特別增列「類菸品」定義，為以改變菸品所定原料物理性態方式，或非以前款所定原料製成，得使人模仿菸品使用之相關產品，並明文禁止類菸品製造、輸入、販賣、供應、使用、展示及廣告。

傳統菸品以外、以菸草或其他含尼古丁以取代菸草天然植物為原料製成的新興菸品，中央主管機關得對必要「特定菸品」，公告指定其製造、 輸入業者應先向中央主管機關申請健康風險評估，經審查通過後，始得製造、輸入。其中加熱菸屬「類菸品」或「特定菸品」備受關注。

雖目前加熱菸在衛福部、財政部跨會議仍無結論，一旦未來決議加熱菸不屬於「類菸品」，只要健康風險評估通過，加熱菸將成功合法登台。對此，國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎表示，以國健署立場，將爭取加定位熱菸為類菸品，全面禁售新興菸品，希望最快兩個月內可定調。

這次修法盼以「類菸品」解決新興的菸品挑戰，但如今出現「灰色地帶」的加熱菸，董氏基金會菸害防制組主任林清麗表示，各國皆是以「新型菸品」同時列管電子煙和加熱菸，但我國自創「類菸品」名詞之餘，甚至未將加熱菸明確列為全面禁止的「類菸品」名單中。

林清麗質疑，擬草案前未經歷充分討論，認為公衛台灣政府疑因美國政治經濟壓力，讓步、妥協開放加熱菸，加熱菸對青少年吸引力不亞於電子煙，日本開放加熱菸後，不抽菸的青少年使用加熱菸人數增十三倍，林清麗更擔憂，未全禁新型菸品，恐開一扇門，讓更多菸品危害國人。