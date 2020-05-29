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朝野立委連署呼籲蔡總統 監委提名應注意性平

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委范雲領銜發起聲明，除肯定蔡總統在考委名單上的性平努力，也呼籲接下來的監委提名同樣要注意性別平等。圖／本報系資料照
民進黨立委范雲領銜發起聲明，除肯定蔡總統在考委名單上的性平努力，也呼籲接下來的監委提名同樣要注意性別平等。圖／本報系資料照

民進黨立委范雲、劉世芳、林宜瑾今天發起共同聲明表示，上午公布的考試委員提名名單共11人，男性6人女性5人，值得肯定蔡英文總統在性別平等上的努力，呼籲蔡總統之後提名的監委人選上，任一性別比例不得低於三分之一。

該聲明截至目前為止，已獲得朝野立委周春米、羅美玲、洪申翰、賴品妤、吳玉琴、陳秀寶、湯蕙禎、張宏陸、邱泰源、鍾佳濱、賴惠員、吳琪銘、王美惠、陳素月、陳亭妃、林楚茵、王定宇等人連署，並持續連署進行中。

聲明全文如下：

「呼籲蔡總統 監察委員提名應符合任一性別比例不低於三分之一」

蔡總統即將公布監察院第6屆院長、副院長、監察委員人選計29位，送本院同意後任命。作為立法委員，我們呼籲蔡總統之提名人選，任一性別比例不得低於三分之一。

為符合我國簽署的「消除對婦女一切形式歧視公約」(CEDAW)第23號一般性建議指出，婦女參與政治和公共生活的比例應達到30%至35%；以及優於現有監察院組織法第3-1條僅針對第七款人權議題及保護有專門研究或貢獻者有三分之一性別比例規範。

我們認爲，未來全體監察委員性別比例應有規範，且不僅針對對第七款之七人規範；惟尚未及於修法之前，籲請蔡總統於本次提名優於現有規範，全體監委依符合三分之一性別比例原則提名。

提名監察委員符合三分之一性別比例，只是檢討及改進本次內閣性別比例過低的第一步，後續蔡總統及政府應持續提出具體培養女性政務官、監察委員、考試委員及大法官等決策地位之策進作為以及時程表。

台灣雖已是亞洲最性別平等的國家，但我們不能自滿於總統性別、國會女性比例及近年相關政策；更應從公共事務之各級決策層面提升女性權力。這涉及治理權利，亦關係著決定公共資源之分配與個體實現生命價值的機會，必須具體實踐。

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