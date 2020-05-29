立法院今天休會 游錫堃：下會期成立修憲委員會推憲改

新冠肺炎疫情延燒3個月近期趨緩，國人對旅遊避之唯恐不及，觀光局更為紓困、振興忙得焦頭爛額。但7月31日任期將屆的監察委員，3月以來考察行程不斷，幾乎每趟都穿插「觀光」行程，3月才走完阿朗壹古道，4月訪4條台鐵支線、5月到宜蘭登龜山島，緊接著6月還兩梯次馬祖行程，訪馬祖酒廠、芹壁聚落，7月再訪阿里山太平雲梯，隨同人員都笑稱，這是「監委的畢業旅行」。

2020-05-29 18:52