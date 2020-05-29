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立法院今天休會 游錫堃：下會期成立修憲委員會推憲改
第10屆立法院第1會期下午宣布休會，立法院長游錫堃休會前致詞時宣示，為回應各界對修憲期待，立法院下會期將協商成立修憲委員會，期盼個黨團與全體委員理性對話，謀求朝野與全民修憲最大共識。
游錫堃也細數本會期立法院共通過61項議案，其中包括法律案39案，預算案20案，行使同意權1案與其他議案1案，其中包含亞洲第一部的公共衛生師法完成立法，以及農業保險法與退休儲金條例等法案立法或修法，立法績效斐然。
游錫堃說，本會期遭逢武漢肺炎肆虐全球，產業交流與國際發展都受到波及，朝野攜手合作兩周內通過肺炎防治特別條例，協助全國人民度過危機；感謝朝野4個黨團，會期過程經歷18次朝野協商，展現國會高品質議事效率。
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