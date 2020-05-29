陳玉珍呼籲蔡政府追求和平 蘇貞昌：應譴責發動戰爭者

外交部長吳釗燮接受外媒專訪表示，北京可能對台動武。國民黨立委陳玉珍今在立院質詢時，播放八二三炮戰紀錄影片，呼籲「和平沒有輸家，戰爭沒有贏家」。讓行政院長蘇貞昌不滿嗆，「你應該先譴責發動戰爭射擊砲彈的一方」。

蘇貞昌跟陳玉珍抱怨表示，陳對於自己的鄰居、親人、朋友斷手斷腳，不是只有呼籲和平，而應譴責發動戰爭的人，也常常只有讓入侵者付出代價才會有和平。

陳玉珍回應，「以前譴責過很多次，那我再來譴責好了」。蘇貞昌再追打，「剛才沒有聽到半句譴責，只聽到妳的和平、和平」。讓陳玉珍也反嗆，她現在是質詢行政院長，當然要呼籲和平。

蘇貞昌在質詢結束前再補刀，提醒陳玉珍應該為中華民國安全，大聲譴責對我國安全有危害的國家。