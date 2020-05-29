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藍自扯罷韓拖延開會？ 綠批新北議會淪為高雄延宕2小時

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
無黨籍議員馬見Lahuy·Ipin對國民黨提出散會表達不滿，他說，他昨天認真研究市府整理的新冠肺炎紓困報告，今天就是要講紓困，不講政治，反對散會。記者魏翊庭／攝影
無黨籍議員馬見Lahuy·Ipin對國民黨提出散會表達不滿，他說，他昨天認真研究市府整理的新冠肺炎紓困報告，今天就是要講紓困，不講政治，反對散會。記者魏翊庭／攝影

「閹割問政時間，新北淪為高雄」新北市議會民進黨團控訴，今天國民黨議員透過晚簽到，使原本下午2點的會議，拖延到3點半才開，讓新北市長侯友宜不用針對新冠肺炎報告、受質詢監督。藍綠在3點半開會時，又因藍營議員自扯罷韓，互槓一度暫停議會，重啟會議又是一波互罵，侯友宜直到4點還沒上報告台。

新北市議會民進黨團批，「國民黨自廢武功，護航侯友宜報告」，害怕被民意監督，「代表侯友宜與即將被罷免的高雄市長韓國瑜無異」，呼籲國民黨團實在不應該再憑藉議會席次優勢，來幫侯友宜逃避民意監督。

民進黨團總召林銘仁在3點半開會時發言，因為今天國民黨拖延到會議時間，希望取消4點至4點半的休息時間，才能充裕開會；國民黨團書記長周勝考則疑未看清楚民進黨團批評的新聞稿，大罵「說國民黨為了罷韓、挺韓國瑜所以拖延」，有辱新北市議員。

周勝考還說，國民黨都不能有事？都不能慢一點來開會？還說以前議會「有時候甚至沒有開，流會的很多，有什麼稀奇的？太過分了嗎？」。

後來周勝考才表示，「護航是沒有的事情」，侯市長還是在這邊，民進黨此舉不僅對國民黨是事先預埋的汙衊，也汙辱侯友宜，「呼籲今天散會」。

民進黨議員陳世榮反批，「周勝考一開始就自己起來談政治，讓市長在那罰站」，民進黨希望趕快報告。無黨籍議員馬見Lahuy·Ipin對周勝考提出散會表達不滿，他說，他昨天認真研究市府整理的新冠肺炎紓困報告，今天就是要講紓困，不講政治，「我如果問政治就辭議員」，反對散會。

因雙方爭吵，新北市議會今還未開會，4點至4點半是休息時間。

新北市議會民進黨團控訴，今天國民黨議員透過晚簽到，原本下午2點的會議，拖延到3點半才開，讓新北市長侯友宜規避質詢監督。右方為民進黨議員座位，左方為國民黨議員座位。記者魏翊庭／攝影
新北市議會民進黨團控訴，今天國民黨議員透過晚簽到，原本下午2點的會議，拖延到3點半才開，讓新北市長侯友宜規避質詢監督。右方為民進黨議員座位，左方為國民黨議員座位。記者魏翊庭／攝影
新北市議會今天鬧藍綠互槓，已拖延開會時間2小時，市長侯友宜在暫停會議時下來與議員打招呼。記者魏翊庭／攝影
新北市議會今天鬧藍綠互槓，已拖延開會時間2小時，市長侯友宜在暫停會議時下來與議員打招呼。記者魏翊庭／攝影

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