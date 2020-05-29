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取代香港變亞洲金融中心？金管會：不以這為目標

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
取代香港變亞洲金融中心？金管會表示不以這為目標。圖／擷取自國會頻道
取代香港變亞洲金融中心？金管會表示不以這為目標。圖／擷取自國會頻道

各界關注香港近日情勢，在野黨也詢問我國是否有機會取代香港變亞洲金融中心。金管會主委黃天牧則表示，我國會逐步參考其他國家、地區金融市場發展優點，加速金融改革，但不會以取代其他國家、地區作為目標，而是立足台灣、胸懷亞洲與全世界，主要是改革我國金融市場，提升金融力。

行政院長蘇貞昌及內閣團隊今赴立法院施政報告並備質詢。

國民黨立委曾銘宗詢問，我國能否取代香港金融地位，成為亞洲金融中心。蘇貞昌表示，我國確實一直想，但確實條件沒有那麼好，不過現在香港情勢比我國糟糕，人才、資金外逃，此時也是個機會，因此昨召集相關部會首長討論，希望能吸引香港高階管理人才、資金到台灣來。

中央銀行總裁楊金龍指出，基本上台灣金融環境非常穩定，外資投資非常重視股票市場，我國金融市場有流動性，外資也充裕，這是國際企業重視的。

黃天牧則說，今年第四季，金管會將有兩項重要方案，第一是高資產客戶的理財方案，以及國際金融資金需求的境內企業，可以在國際金融業務分行開戶，藉以讓金融機構可以吸引境外資金、高資產客戶來發展業務，這兩項方案都跟央行協商過，也會在蘇貞昌指示下加速推動。

黃天牧還說，加速金融改革部分，我國會逐步參考其他國家、地區的金融市場發展優點加速改革，但不會以取代其他國家、地區作為目標，而是立足台灣、胸懷亞洲與全世界，重點是改革金融市場、提升金融力。

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