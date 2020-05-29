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因應中國文攻武嚇 蘇貞昌：備戰不懼戰、備戰不求戰

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
因應中國文攻武嚇，蘇貞昌表示，備戰不懼戰、備戰不求戰。圖／擷取自國會頻道
因應中國文攻武嚇，蘇貞昌表示，備戰不懼戰、備戰不求戰。圖／擷取自國會頻道

行政院長蘇貞昌今表示，中國文攻武嚇不斷，但在蔡英文總統領導下，對岸所有動態都在國軍嚴密掌控中，也始終不斷增強本身，「備戰不懼戰、備戰不求戰」，而這次新冠防疫成功係因人民跟政府一體，「大家都看得出來，唯有全國一致，才能抵抗從肺炎的病毒一直到外國的入侵。」

蘇貞昌今赴立法院施政報告，立委吳思瑤詢問我國怎麼看香港目前情勢，以及中國不斷地文攻武嚇。蘇表示，中國文攻武嚇從不停止，宣稱台灣是他們的，不過台灣已經非常清楚表示，台灣的民主、自由、獨立、自主不容放棄。

蘇貞昌說，中國的作為屢被國際抨擊，這次港版國安法風波，就算遇到香港大大反彈還是通過，這是一意孤行、孤立於國際，也顯示中國所說的一國兩制五十年不變並不可信，唯有自立自強，唯有台灣把自己顧好，才能在世界存活，如同這次防疫一樣。

蘇貞昌表示，在蔡總統領導下，台灣周邊各種情況，都是嚴密掌控的，尤其中國所有動態也都在國軍嚴密掌控中，也始終不斷增強本身，「備戰不懼戰、備戰不求戰」，而這次新冠防疫成功係因人民跟政府一體，「大家都看得出來，唯有全國一致，才能抵抗從肺炎的病毒一直到外國的入侵。」

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