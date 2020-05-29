陳建仁卸任後首露面 再轟WHO失職釀新冠肺炎全球流行

前副總統陳建仁卸任後擔任中研院院士首次在生技場合露面，他再次批評世界衛生組織，面對新冠肺炎疫情過度相信中國，相較於2009年H1N1疫情才剛從美加延燒就宣布全球緊急事件的態度簡直是天壤之別。台灣這次雖守住疫情，卻也埋下隱憂，國人大多沒有抗體，下階段生技產業必須要盡速研發疫苗、抗病毒藥物、快篩，才有辦法持續保護國人健康。

陳建仁今出席今「疫情引發新思維與契機：如何落實臺灣防疫長期實力-從產業出發」論壇，談到我國面對新冠肺炎的疫情，他感謝第一時間嗅到危機就啟動防範的疾管署副署長羅一鈞，以及衛福部長陳時中，特別是陳時中在面對疫情時，承接過去台灣對抗SARS的精神，以科學為基礎，一板一眼的解決問題，他也點出，台灣的防疫成果令人稱羨取決於「審慎對應、迅速反應、超前部署」。

台灣經過SARS後，建立了傳染病防治法，進行組織改造，過去的衛生署改制為衛生福利部，疾病管制局改為疾病管制署，2003年之後SARS的苦難帶來復活。

他回憶2003年後，2005年台灣又面對到禽流感，隔年他剛好是國科會的主委，政府當時要求啟動對禽流感的的防治工作，研發出快速診斷、抗病毒藥物、疫苗，後續再面對到H1N1，剛從墨西哥傳播到美加時，世界衛生組織馬上宣布H1N1為全球緊急事件，反觀這一次新冠肺炎，世界衛生組織卻沒有這樣做，直到全球病例暴增時才實際宣布，造成新冠肺炎全球性爆發。

從這一次新冠肺炎的病例來看，重症少、輕症或無症狀者多，各國能把持住重症，卻無法全面掌握輕症或無症狀者，導致疫情嚴重擴散。

不過他也提到台灣在後疫情時代的隱憂，陳建仁說，台灣成功守住這一次疫情，也因此台灣人大多沒有抗體，因此下一步生技產業的發展非常重要，台灣必須要有快篩、抗病毒藥物、疫苗，相信我國的生技產業在產官學研的合作下，成立生技國家隊，未來台灣將會在全球占有一席之地。

財團法人生技中心董事長涂醒哲表示，4月的今天新冠肺炎全球個案才100多萬人，經歷短短一個月確診個案已經突破600萬人，新冠肺炎被視為第三世界大戰，台灣防疫成果令世界稱羨，下一步他認為台灣有健保大數據還有各種國家隊，相信下一步生物科技也能被國際依賴。