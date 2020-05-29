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林昶佐組台港連線 跨黨派立委齊撐香港

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐成立「台灣國會香港友好連線」，跨黨派立委齊撐香港。圖／林昶佐辦公室提供
無黨籍立委林昶佐成立「台灣國會香港友好連線」，跨黨派立委齊撐香港。圖／林昶佐辦公室提供

中共全國人大會昨通過制定港版國安法，引發台灣各界聲援香港聲浪。無黨籍立委林昶佐今天在立法院舉行「台灣國會香港友好連線」成立大會，成員包括朝野48位立委。台港連線會長林昶佐說，中國的惡劣專斷反而促成了台灣跨黨派團結在一起，支持香港的民主、自由、人權。

今天與會單位有陸委會、香港邊城青年、台灣人權促進會、民間司法改革基金會、香港抗爭者支援工作台灣義務律師團、經濟民主連合等團體，出席者同聲譴責中國大陸政府，宣示台灣國會將不分朝野齊心援助港人。

林昶佐表示，自由開放不只是香港的精神，其自治與發展更攸關亞太區域的和平穩定，然而香港自1997年回歸後，其自治、人權與自由就不斷受到中國大陸打壓，至今不過23年，50年不變的承諾還未過半就遭踐踏。面對極權，台灣一直以來都堅定支持香港，民間組織也與政府相關部門保持密切聯繫與合作。今天立法院也正式發表聲明，和全世界站在一起支持香港，台港連線有責任把這個聲明的精神在接下來的四年延續下去，讓這一屆國會成為最支持香港的立法院，也請中共懸崖勒馬，停止壓迫香港人民。

與會的陸委會副主委邱垂正指出，「香港版國安法」事件再一次提醒台灣民眾，一國兩制真正的本質就是欺騙、暴力；蔡英文總統已指示行政院成立專案小組處理港人居留、安置、照護等實質援助行動，陸委會將進行規劃與跨部會的協調，台灣會盡最大的能力與香港站在一起，協助香港。

香港邊城青年理事長Kuma表示，對於中共強推國安法、國歌法，香港人的意志會更強大、更堅定，繼續走上街頭。他建議，台灣政府應該謹慎運用「港澳條例60條」及相關條文，建立與香港公民社會友好關係；並考慮港版國安法後情勢，擴大認定人道援助行動方案的對象與範圍。

香港 港版國安法 立法院
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