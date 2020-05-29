革實院重啟講習班 江啟臣：國民黨未來黨產只有人才

國民黨力拚青年轉型，所屬的革命實踐研究院預計將於7月4、5日重啟已辦170期，有「幕僚搖籃」之稱的講習班。國民黨主席江啟臣上午表示，這期講習班以培育幕僚為重點，力拚「革命實踐171、青年世代一起贏」目標。

江啟臣認為，國民黨未來的黨產只有人才、政策與制度，人才培育就是要培育未來黨最重要的資產；舉辦以培育青年幕僚世代為主題的第171期講習班，就是希望從中發掘更多能與國民黨一起關心台灣與民主政治的青年朋友。

江啟臣也提到，自他3月9日上任黨主席至今近三個月，到5月26日為止，總共已有4902人新入黨，其中40歲以下有2242人，占45.74%，與過去相比比較平衡，但還要繼續努力。

江啟臣表示，革實院過去長期舉辦營隊與講習班，本著傳承與延續，決定繼續辦革實院講習班，但每次講習班可以有不同重點、主題與對象；希望藉培訓班，讓更多年輕人成國民黨幕僚，進而參與公共事務，甚至未來代表國民黨參選公職。