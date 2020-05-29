快訊

獨／金門航空要飛了？幕後金主曝光宣稱砸50億

西雅圖9歲男孩發明紙牌遊戲 年賺3000萬元

革實院重啟講習班 江啟臣：國民黨未來黨產只有人才

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨力拚青年轉型，所屬的革命實踐研究院預計將於7月4、5日重啟已辦170期，有「幕僚搖籃」之稱的講習班。國民黨主席江啟臣上午表示，這期講習班以培育幕僚為重點，力拚「革命實踐171、青年世代一起贏」目標。記者周志豪／攝影
國民黨力拚青年轉型，所屬的革命實踐研究院預計將於7月4、5日重啟已辦170期，有「幕僚搖籃」之稱的講習班。國民黨主席江啟臣上午表示，這期講習班以培育幕僚為重點，力拚「革命實踐171、青年世代一起贏」目標。記者周志豪／攝影

國民黨力拚青年轉型，所屬的革命實踐研究院預計將於7月4、5日重啟已辦170期，有「幕僚搖籃」之稱的講習班。國民黨主席江啟臣上午表示，這期講習班以培育幕僚為重點，力拚「革命實踐171、青年世代一起贏」目標。

江啟臣認為，國民黨未來的黨產只有人才、政策與制度，人才培育就是要培育未來黨最重要的資產；舉辦以培育青年幕僚世代為主題的第171期講習班，就是希望從中發掘更多能與國民黨一起關心台灣與民主政治的青年朋友。

江啟臣也提到，自他3月9日上任黨主席至今近三個月，到5月26日為止，總共已有4902人新入黨，其中40歲以下有2242人，占45.74%，與過去相比比較平衡，但還要繼續努力。

江啟臣表示，革實院過去長期舉辦營隊與講習班，本著傳承與延續，決定繼續辦革實院講習班，但每次講習班可以有不同重點、主題與對象；希望藉培訓班，讓更多年輕人成國民黨幕僚，進而參與公共事務，甚至未來代表國民黨參選公職。

國民黨 江啟臣 青年
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

罷韓投票倒數 江啟臣：拚市政與振興才是高雄市民期待

蘇貞昌嗆國民黨配合一國兩制 江啟臣：他是胡說八道

外長「中共恐動武論」 國防部：國軍不盲動

江啟臣轟振興券是商業促銷 讚高雄4個月零本土病例

相關新聞

插健保卡前醫院就知出國史？ 民眾盼政府落實個資保護

我國本土新冠肺炎疫情趨緩，許多人好奇這段時間以來行政機關蒐集的個人資料被如何保存、是否已銷毀。有曾經配合居家檢疫的民眾表...

前教育部長黃榮村今獲提名考試院長 周弘憲獲提名副院長

總統府上午公布考試院正副院長與考試委員名單，考試院長被提名人是教育部前部長黃榮村，副院長被提名人則是銓敘部長周弘憲。針對...

14水利會長支持水利會改制 期建立永續農田水利事業

立法院預定6月下旬招開臨時會，審理農田水利法草案，農田水利會即將改制為公務機關，屏東農田水利會會長黃信茗等14個農田水利...

陳建仁卸任後首露面 再轟WHO失職釀新冠肺炎全球流行

前副總統陳建仁卸任後擔任中研院院士首次在生技場合露面，他再次批評世界衛生組織，面對新冠肺炎疫情過度相信中國，相較於200...

林昶佐組台港連線 跨黨派立委齊撐香港

中共全國人大會昨通過制定港版國安法，引發台灣各界聲援香港聲浪。無黨籍立委林昶佐今天在立法院舉行「台灣國會香港友好連線」成...

陳時中 陳其邁出席「吃好牛來台南」活動

民進黨立委郭國文上午在立法院康園前廣場舉辦「吃好牛來台南」活動，邀請衛福部長陳時中、行政院副院長陳其邁一同為疫情趨緩下的...

反消滅水利會自救會成立 挺英黃金春批政府鴨霸、違憲

農田水利會改制公務機關在即，全國17個農田水利會籌組「反消滅水利會全國自救總會」，今天早上在桃園舉行成立大會，身為自救總...

防疫兼顧保護個資 法務部：行政機關宜分級分類管理

我國在資訊科技與健保卡協助下交出亮眼的防疫成績單，其中不少措施涉及個人資料使用，中央流行疫情指揮中心昨天首度發布公務機關...

謝立功 傳將任民眾黨秘書長

海洋大學教授謝立功曾兩度代表國民黨參選基隆市長，外傳將擔任民眾黨秘書長，近期將退出國民黨。謝立功昨天表示，他認同民眾黨主...

柯文哲記不得結婚紀念日 陳佩琪：真的氣到想扁他

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，今晚在臉書針對近來時事分享看法，除了對柯文哲上節目記不住結婚紀念日又搬出媽媽經，且突然訓斥她...

從社會運動到救災教改 黃榮村經歷豐富重溝通

總統府預計明天提名黃榮村為考試院長人選。黃榮村曾任九二一重建會執行長、教育部長等職，卸任部長後出任高教評鑑中心董事長、報...

周弘憲熟悉人事制度 銓敘部長任內助年改

總統蔡英文第一任期為推動年金改革，拔擢前人事行政局長周弘憲擔任銓敘部長；如今年改完成，周弘憲在蔡總統第二任期將更上層樓，...

熱門新聞

滯台14名泰人返國成疑似病例 莊人祥：仍在查證中

剛解除緊急狀態 日本東京醫院爆發新冠肺炎群聚感染

總統邀請 黃榮村證實獲提名接任考試院長

總統府明提考試委員名單 正副院長被提名人提前公布

國防部採購岸置魚叉 美方承諾提供軍規GPS成攻陸飛彈

陳時中抱歉：紓困之亂 自己接來被打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。