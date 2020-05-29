反消滅水利會自救會成立 挺英黃金春批政府鴨霸、違憲

農田水利會改制公務機關在即，全國17個農田水利會籌組「反消滅水利會全國自救總會」，今天早上在桃園舉行成立大會，身為自救總會召集人的桃園農田水利會長黃金春也是民進黨創黨黨員、挺英大老，格外受矚目。他痛批政府強行要水利會改制是「鴨霸」，更是違憲、違法，自救會要求辦理公投、辯論，不該硬吃農民。

桃園農田水利會4年1次主辦全國農田水利會會務委員聯誼會，今天早上在高鐵桃園站旁水利會私地進行，會場湧入自北中南東各地前來的400名會員，全國17個農田水利會也串連組成反消滅水利會全國總會，表達政府違憲改制，是沒收農民財產的不滿，立委林文瑞、楊瓊瓔、前台南縣長蘇煥智等人到場聲援。

黃金春致詞時透露，上周農委會以恭喜蘇嘉全擔任總統府秘書長名義，請各地農田水利會長聚餐，自己是唯一未被邀請的會長，「為什麼沒邀我，就是因為我反對改制」，他強調農田水利蘊含先人智慧、出錢出力，種種都含著農民血淚，他反對改制，絕對要維護水利會與會員權益，並說不會害怕，因為「邪不勝正」。

「農委會是幼稚且無知！」黃金春說，有報導指他上任以來，敗掉近38億農民財產，但水利會每年預算、決算都送主管機關核備，這樣的莫須有指控，凸顯主管機關的幼稚無知，他強調，自己上任後沒賣過水利會好的土地，反而是清查出新北有5萬筆被占用的土地，1年可多收1億多元租金，並積極修繕農水路、購買水路地，都是為永續發展著想。

黃金春身為民進黨創黨黨員，更是蔡英文的重要支持者，面對政府力推水利會改制的矛盾，他認為，不會因為自己是民進黨一份子，就一定得要跟著政府做，「小英也不敢給我壓力」，自己是在為農民發聲，「你給我什麼位置都不要」，並強調自救總會要求辦理改制公投或辯論，若多數會員認同改制，自己絕對會退出、不再反對。

「水利會改制官派是台灣農業發展史的世紀浩劫！」自救總會今天也發送宣傳單給到場會員，強調政府強行水利會組織，是沒收會員的自主自治權，「沒收農民財產，和共產黨的鬥地主土地充公沒有兩樣」，也直指政府沒收農業水權，再轉售民生工業使用，是大賺無本暴利，更認為政府將引進官僚事務官，「外行領導內行」後果堪憂。

今天會務委員聯誼會也提出5項提案討論，包括提請成立「反消滅水利會全國自救總會」，針對政府水利會將被政府改制，委員分別提案要求要公投表決、全面分區辦理會員座談會、提出集體選舉訴訟，並要求農委會政策公開辯論，不該違憲草率上路。