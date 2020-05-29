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前教育部長黃榮村今獲提名考試院長 周弘憲獲提名副院長

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
考試院院長提名人黃榮村。 圖／聯合報系資料照片
考試院院長提名人黃榮村。 圖／聯合報系資料照片

總統府上午公布考試院正副院長與考試委員名單，考試院長被提名人是教育部前部長黃榮村，副院長被提名人則是銓敘部長周弘憲。針對考、監兩院存廢問題，黃榮村表示，去年立法院修改考試院組織法，已有相當進步價值，日後會在此基礎及憲法精神來考量，周弘憲則說，未來要凝聚全民共識，尊重立法院任何決定。

其餘九位考試委員分別是：僑委會前委員長吳新興、專長在傳染病防治的長榮大學名譽教授陳錦生、現任考試委員楊雅惠、政大財政系主任何怡澄、教育部前次長姚立德、台灣護理學會理事長王秀紅、投入生態領域，稱號為鯨豚媽媽的周蓮香、原民會副主委伊萬・納威、現任考試委員陳慈陽。

曾任考監審薦小組召集人的前副總統陳建仁，今天特地出席總統府記者會，他表示，11位被提名人中，男性6位，女性5位，女性比例佔45%，除了正副院長之外，擔任過部會正副首長有6位，半數以上擔任過考試院的典試、命題、閱卷工作，有5位擔任過大學的正、副校長。

陳建仁說，蔡英文總統在今年520就職演說中，希望未來考試院提出完整改革方案，檢討過去的思維，轉型為稱職的國家人力資源部門，培養國家所需的治理人才，因此，考試委員此次提名，是呼應總統就職演說對於國家人力資源部門的定位來思考。同時也希望考試院發揮團隊合作精神，選材及用人息息相關，不能各自為政，並肩合作同步思考，跳脫學科觀念，站在國家人才培育的腳步，整體思考協助院長及部長推動改革。

黃榮村表示，過去長期在大學跟教育機構，投身於人才培育及專業訓練，這次有機會再次進入政府，必定會全力以赴。他也提到蔡總統在就職演說的內容表示，新團隊未來假如立法院同意通過後，會成為一個整合的團隊，以現代化及國際事野的框架，提出完整可行的方案，成為國家的策略夥伴，做好國家「教、考、訓、用」。

對於考監兩院存廢及部分反年金改革團體提出的信賴保護原則問題，黃榮村說，這兩個問題，勢必要面對，尤其是年改之後，如何提出進步的方案，很多同仁都在討論之中，至於考試院存廢問題，存在很久，去年立法院休了考試院組織法，已有相當進步價值在，會在此一基礎上及憲法精神去考量。

周弘憲則說，考試院是在五權憲法架構下的憲政機關，機關的功能過去受到很多討論，未來要凝聚全民共識，尊重立法院任何決定。年金改革信賴保護原則已經過司法院大法官會議做出合憲解釋，未來考試院必須尊重司法院大法官決定。

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