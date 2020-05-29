防疫兼顧保護個資 法務部：行政機關宜分級分類管理

我國在資訊科技與健保卡協助下交出亮眼的防疫成績單，其中不少措施涉及個人資料使用，中央流行疫情指揮中心昨天首度發布公務機關與非公務機關的個資處理指引，建議使用28天就須銷毀。法務部表示，這份指引僅具行政指導性，各行政機關宜依據指引與個資法規範，訂定適當的個資保護與處理原則，要求業管單位配合執行。

我國因應防疫要求入境旅客填寫健康聲明書，並將居家檢疫者個資串聯於民政、衛政、警政等單位，村里幹事也能即時掌握在手。

電子圍籬系統定位居家檢疫者的個人手機監控其行蹤，定位技術也用於追蹤赴熱門景區、經過鑽石公主號旅客行經路線的民眾等，政府單位進一步將定位大數據資料串聯個人健保資料進行研究發表。

此外，官方陸續於健保雲端系統註記民眾旅遊史、特定職業類別等，醫事工作者、長照機構工作者、長照機構住民與航空業機組員的健保卡一刷就透露身分。

法務部次長陳明堂說，專司個人資料保護的國發會4月曾赴指揮中心報告，當個資蒐集目的消失或期限屆滿，各機關就應依個資法第11條第三項停止使用，機關也有義務要求業管單位銷毀。指揮中心昨天發布的「防疫新生活運動：實聯制措施指引」進一步指，公務或非公務機關所蒐集的個資僅可保存28天。

他表示，這份指引不具法律效力，但具行政指導性，各行政機關宜依據這份指引與個資法規範，針對個資進行分級分類，分別訂定適當的個資保護與處理辦法要求業管單位配合執行。「指揮中心提出28天的參考值，提醒各機關特別注意」。

交通大學科技法研所所長陳鋕雄說，行政指引的性質接近函釋，目的是指導行政機關，行政機關可視情形對於業管單位個資的蒐集與保護作更細膩的規範。現況下，如果有關單位蒐集的個資留存超過28天，行政機關或檢察官仍可考慮是否追溯與裁罰。

指揮中心發言人莊仁祥表示，公務機關與非公務機關如果未於28天內將蒐集到的個資銷毀，非公務機關可能依個資法罰2萬元至20萬元，公務機關則無罰則，違法將回到行政懲處機制。