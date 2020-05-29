替國民黨募款1000萬 羅智強宣布達標

台北市議員羅智強接任革實院長時宣布了財務三箭，自己不支薪、捐80萬、募1000萬，經過一個半月，募款1000萬，今宣布達標。

羅智強在臉書指出，總共收到來自全球各地超過1500筆的小額捐款，有99元、500元，也有10萬、20萬元。

羅智強說，黨部同仁告訴他，這麼短的時間湧入1500筆的小額捐款，這是黨部前所未有的，他真的非常感動，要知道現在的國民黨正歷大敗、已然在野、前程未卜，支持國民黨是沒有半分好處的，要知道民進黨是出了名的查水表政府捐款給國民黨非但沒有好處、還有風險，現在疫情當頭、百業受創，大家荷包縮水，還願意捐款這是多大的情義、多大的付託。

羅智強說，曾有一位捐款人在他面前痛罵了國民黨十分鐘，還是捐了8萬元給革實院然後告訴他請為了台灣的民主好好振作，民進黨太囂張，隻手遮天、霸道濫權、吃乾抹淨，台灣可以沒有國民黨，卻不能沒有監督執政者的有力在野黨。

羅智強說，已辦了17場沙龍、3場大學演講、參加了14場產業聚會，還有無數次的個別請益，累到一停下來，隨時就會昏睡過去的地步最近最常被問的一句話是「你看起來好累」但

沒辦法，他我真的覺得時間不多，必須不負大家的期望。