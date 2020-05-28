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柯文哲記不得結婚紀念日 陳佩琪：真的氣到想扁他

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，今晚在臉書針對近來時事分享看法，除了對柯文哲上節目記不住結婚紀念日又搬出媽媽經，且突然訓斥她感到滿肚子火想扁柯。圖／取自陳佩琪臉書
台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，今晚在臉書針對近來時事分享看法，除了對柯文哲上節目記不住結婚紀念日又搬出媽媽經，且突然訓斥她感到滿肚子火想扁柯。圖／取自陳佩琪臉書

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，今晚在臉書針對近來時事分享看法，除了對柯文哲上節目記不住結婚紀念日又搬出媽媽經，且突然訓斥她感到滿肚子火想扁柯，還表示她不久前看到某媒體刊出一篇駐外代表的文章，批評她與柯是紅檳榔、賣台舔中，根本是民進黨打壓對手的一貫手法，「想些新梗吧，膩了！」

陳佩琪臉書先是談到，最近有藝人十幾年的婚姻出問題，雙方猛聘律師打官司，但她打從結婚那一刻起，就不認為一方會愛另一方到老，結婚久了，沒感覺了，什麼事都會發生；奉勸進入婚姻的男女，愛另一半，愛小孩，更要愛自己，別為婚姻犧牲追求夢想的機會，能在職場擁有自己的一片天，滿足人生的成就感才是最重要的。

陳佩琪說，月初與柯文哲上某節目，柯又被問到與她的結婚紀念日，印象中被問過N次，但柯就是記不得，若再被問相識、結婚的過程，他就搬出「要聽媽媽的話」那一套，每次聽了總是滿肚子火，只差節目上隱忍不發，他不但沒察覺，還講得口沫橫飛，有時天外飛來一筆，還會當場訓斥起她來，「說實在的，有時真的氣到想扁他。」

另外，陳佩琪也提到，不久前看到某媒體刊出一篇駐外使節的文章，文章開頭先鋪陳一下「仇中」、「反中」，接著再把沒擁戴他主子的人（我）痛批一頓，最後不忘把所有沒對他主子歌功頌德的人都打成賣台的中共同路人，說我們是「紅檳榔」、「賣台舔中」的叛國賊，「咦咦，這不就是民進黨選舉時打壓對手的一貫手法嗎？」

陳佩琪表示，駐外代表應想辦法讓我們邦交國更多才是，若不能，至少也要想辦法打好跟駐地國的關係，總不能認為反正都斷交了，最差就是這樣，整天閒閒沒事幹，發文飄洋過海來攻擊國內不認同主子的政敵，倘若真的非要罵她不可，身為駐外使節，也應當更聰明才是，想些新梗吧， 膩了！

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