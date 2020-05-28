總統邀請 黃榮村證實獲提名接任考試院長

前教育部長黃榮村今晚證實，最近獲知被蔡總統提名擔任考試院院長；日後若經立法委員1/2以上同意，將正式接任考試院院長。

據了解，現年73歲的黃榮村，與行政院長蘇貞昌為台大同屆學生，蘇為法律系、黃為心理系，兩人都曾住在台大宿舍，大學時代就已認識。蔡總統最近邀請他擔任考試院長，他想了幾天之後，決定接下這個職務。

黃榮村曾任台大心理系教授、系主任，任教20餘年。1996年起，他進入政壇，出任行政院國家科學委員會人文及社會科學發展處處長、行政院政務委員、教育部部長等職。2000年出任行政院政務委員，全職負責921震災災後重建工作。

2002年黃榮村擔任教育部長，後於2005年出任中國醫藥大學校8年，2014年1月底卸任校長，現為高教評鑑中心基金會董事長。