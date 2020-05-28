走進民眾黨細說從頭 謝立功：在野力量一定有合作空間

曾兩度代表國民黨參選基隆市長失利的前移民署長謝立功，外傳將接任民眾黨秘書長，但民眾黨未證實。謝立功今晚在臉書寫出他一路以來的政治理念，他說，他和柯文哲市長的理念是一樣的，就是要集結在野的力量、強化制衡的力道，不讓執政黨為所欲為，這也是他跟柯市長多次碰面，洽談各項合作的基礎，「只要對人民有利，在野的力量就一定有合作的空間。」

謝立功說，他和柯文哲市長的理念是一樣的，就是要集結在野的力量、強化制衡的力道，不讓執政黨為所欲為，這也是他跟柯市長多次碰面，洽談各項合作的基礎。柯市長是一位不太一樣的政治人物，他的真誠讓他很敬佩，也很感謝他對他所提出的意見的重視。

謝立功表示，因此，這1個多月以來，他很自然的開始參與民眾黨的會議，透過他數十年公職生涯累積的經驗，給予最客觀與實際建議，他認為，在野的力量必須更有效地發揮，只要對人民有利，在野的力量就一定有合作的空間。

謝立功指出，台灣民主政治之路很不容易，一路從戒嚴到解嚴，發展到1996年的總統直選，以及三次的政黨輪替，每一段歷史的開啟與終結，都是人民意志的展現，也警惕著政黨與政治人物，必須時時刻刻保持謙卑的心，不能讓權力的慾望凌駕在民主之上。

謝立功說，但他想要問的是，現在的執政黨謙卑嗎？他們對權力的著迷，是不是已經超越對民主的維護呢？權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化。民主政治最可貴的就是制衡與監督，但台灣當前的政治環境，早已因為民進黨掌握所有的資源，把行政、立法、媒體、網軍等當作掐住監督者脖子的武器，讓監督者的聲音發不出來，這是真實擺在眼前，台灣民主政治面臨的最大挑戰。

國民黨基隆市黨部主委蔡智穎則説，謝立功如確定接民眾黨黨職就會依黨紀處理，但目前都還沒確定，政黨是理念的結合，尊重個人的選擇，但希望所有黨員一起為國民黨打拚，團結一致。