賴清德走訪彰化 獻花向賴和致敬

今天是台灣新文學之父賴和的126歲冥誕，賴清德今天以副總統身分兼「親同」到彰化縣市賴和紀念館獻花。賴清德說，中國今天通過港版國安法，台灣因有賴和等民主先進的奮鬥，至今是個主權獨立的國家，不像香港一點辦法都沒有。

賴清德今天下午先參訪台語文創意園區，傍晚轉往賴和紀念館向賴和銅像獻花，在賴和名言「勇士當為義鬥爭」前面留影。賴清德表示，賴和一生懸壺濟世，是醫生的典範，也是追求台灣主權的精神象徵，他和賴和同姓，以前常被問道「你和賴和是什麼關係？」今天來到賴和基金會，他期許自己為賴和的追隨者，為維護台灣民主而努力。

賴清德又說，賴和冥誕日，中國方面通過港版國安法，台灣幸有賴和等有識之士長期奮鬥，讓台灣成為主權獨立的國家，不會像香港對陸方施加國安法，一點辦法都沒有。

考試院前院長姚嘉文是彰化縣和美人，為和美鎮「默園」發聲，並表示，同鄉的賴和基金會董事呂興忠為保存默園奔走多年，希望能獲中央重視。賴清德允諾會找文化部長來看看。

默園第二代主人陳虛谷是賴和的好友，兩人吟詩唱和，賴和發起台灣白話文創作運動，陳虛谷呼應提倡白話文。呂興忠和姚嘉文都認為爭取保留默園有特殊的歷史意義。