推專案救港人 政院：接下來所有作為都是要人民安心

因應中共通過港版國安法，行政院籌組「香港人道援助行動專案」小組，由陸委會負責規劃。行政院今表示，專案小組針對某些香港人不能來台灣，或是不能居留在台灣，但當生命受到威脅時，可以有避險方式，而接下來政府所有作為都是要台灣人民安心，也讓香港居民感受台灣的支持。

中共十三屆全國人大三次會議今表決通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》。面對香港情勢演變，蔡英文總統昨已宣布，由行政院籌組「香港人道援助行動專案」小組，陸委會負責規劃。

行政院發言人丁怡銘下午受訪表示，專案牽涉很多部會，必須重新盤整，小組在陸委會的規劃下已有雛形，包含對港人的安置、照顧、居留，但對照反分裂法的例子來看，會用到的個案應不多，有些可能是港人主動申請，且樣態也很多，目前港澳移民來台主要是投資移民。

丁怡銘說，接下來政府所有作為都是要人民安心，讓香港居民覺得台灣人在支持他們，目前專案主要是針對某些香港人不能來台灣，或是不能居留在台灣，但生命受到威脅時，可以有避險方式。另外，在港台人如果被抓，政府當然要援救；但若台人在港是自由之身直接返台即可。

至於專案是否會營救因反送中被入罪者？丁怡銘表示，港版國安法其實法條很模糊，適用範圍可大可小，到底法條會用到什麼程度，這是需要關注的。