快訊

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

力抗美國打壓 日經：華為已囤積兩年晶片庫存

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】中共對台動武？吳釗燮的謊言、真言與預言

聯合報 / 主筆室
外交部長吳釗燮外接受美國媒體訪問，指北京趁國際社會忙於抗疫時推動制定「港版國安法」，下一步可能對台動武。圖／本報資料照片
外交部長吳釗燮外接受美國媒體訪問，指北京趁國際社會忙於抗疫時推動制定「港版國安法」，下一步可能對台動武。圖／本報資料照片

外交部長吳釗燮接受美國媒體訪問時說，北京趁國際社會忙於抗疫時推動制定「港版國安法」，下一步可能對台動武；台灣致力爭取國際支持並鞏固國防，嚇阻中國。吳釗燮的談話夾雜著謊言、真言和預言，值得探究。

「港版國安法」引起港人不安，北京如果違反鄧小平承諾，強將「兩制」變「一國」，只會毀了香港前途，壞了大陸開放大計，更推遠兩岸距離。

但吳釗燮說北京趁國際社會忙於抗疫時推動制定「港版國安法」，卻是謊言。當然這不是吳釗燮的發明，不但美國媒體如此認為，末代港英總督彭定康也這麼說。但這項說法，可以用來對中共甩泥巴，卻恐怕與事實有差距。

事實上，今天大陸全國人大表決通過的議案「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，早見諸去年十月中共十九屆四中全會決議，並且作為習近平全面強化「國家治理體系和治理能力現代化」的一部分。今年全國人大配合立法，本為中共黨與國家政治運作的既定時程，只是因疫情延後罷了。

吳釗燮有些話則是半真半假。他說，中國政府面臨國內危機時，常在外部找代罪羔羊，台灣很容易成為中國眼中代罪羔羊。台灣容易成為代罪羔羊是毋庸置疑的，因此執政者不能暴衝，別踩底線。英系立委蔡易餘五二○前修法撤案的丑戲，以及蔡英文五二○演說的克制，說明蔡英文不想成為待罪羔羊。

但全球疫情最大的政治效應之一，就是各國領導人的聲望在抗疫過程中大幅提高。防疫荒腔走板的美國川普固不待言，一度佛系防疫到差點以身相殉的英國強生支持度也飆升，疫情無比慘烈的義大利孔蒂支持度更是嚇嚇叫。當然，疫後振興絕對是艱困的挑戰，但有什麼理由說習近平正面臨國內權力危機？

吳釗燮也有「老實說」的真言。他說，我們不希望中國認為台灣很脆弱可迅速攻下，所以試圖爭取美國與各國支持，同時試圖強化防衛能力以嚇阻中國。如果只把這話看作是向美國乞憐求助，就小看了吳釗燮；在美中對抗烽火裡，恐怕還有著在美國面前躍然請纓直上火線的表態。

因此，不能忽略吳釗燮更直白的真言。吳釗燮除尊重美國準備對中國採取反制行動，更說「台灣也試圖做相同的事」。去年台灣曾被點名是介入香港反送中的幕後黑手，蔡政府立生警覺，除否認外，聲音雖大，但動作轉趨低調。如今川普揚言將有強烈反應，蔡英文也呼籲中共懸崖勒馬，吳釗燮則表白台灣也想做和美國相同的事；什麼相同的事，有待澄清。

不過，台灣對付中國大陸，不論能做多少和美國「相同的事」，都要小心吳釗燮的預言成真。吳釗燮說北京下一步可能對台動武，蔡英文承認現在情勢「是一個要注意的情況」。

其實北京決定加強對香港的全面管治，只是習近平全面強化國家治理體系和治理能力的一個環節，在四中全會決議文中篇幅不大；決議文有關台灣部分更占比極微，且強調推進和平統一進程。因此雖然不能排除中共下一階段完善涉台憲政法律體系或其他作為，但短期內應不致直接動武。

然而，「港版國安法」就是要防範國外境外勢力介入香港；人民日報也稱，中共果斷出手，要斬斷民進黨當局干預香港的黑手，懲治港獨與台獨合流。因此，除非，除非，除非是美國痛踩中國主權紅線，台灣也「做相同的事」肆意挑戰北京底線！不過，那就是吳釗燮的「自我實現預言」了。

港版國安法

延伸閱讀

吳釗燮稱大陸將對台動武 國民黨：應把話講更清楚一點

吳釗燮中共侵台論 張哲平：國軍不因一人說法而盲動

吳釗燮：台灣容易成為中國眼中代罪羔羊

蔡籲中共懸崖勒馬 政院專案小組對港人道救援

相關新聞

推專案救港人 政院：接下來所有作為都是要人民安心

因應中共通過港版國安法，行政院籌組「香港人道援助行動專案」小組，由陸委會負責規劃。行政院今表示，專案小組針對某些香港人不...

動用國家機器？ 藍營議員質疑中選會大動作發文挺罷韓

罷免高雄市長韓國瑜案將於6月6日舉行罷免投票，嘉義縣國民黨議員詹琬蓁發現，中央選舉委員會大動作發公文，請各縣市政府、學校...

改組內幕／蔡蘇體制勢力重劃分 小英關鍵時刻出手力保「核心鐵三角」

蔡英文總統展開第二任期，與行政院長蘇貞昌的「蔡蘇體制」也重整完畢。 此次府院黨改組除了最大驚奇顧立雄外，還有許多改組過程中的曲折，都饒富政治意涵。

影／陳玉珍猛問多少港人獲庇護 陳明通含糊：謝謝委員

國民黨籍立委陳玉珍今（28日）在立院質詢陸委會主委陳明通，反送中以來有多少人申請到台灣而且通過，台權會透露約為20多人，...

主計處聘僱預算開小門 藍委批酬庸

行政院主計處明年度預算編製手冊中，對於政府機關聘僱人員類別，開放簡易任用，國民黨立委徐志榮質疑，約僱人員將成為蔡政府新酬...

【重磅快評】中共對台動武？吳釗燮的謊言、真言與預言

外交部長吳釗燮接受美國媒體訪問時說，北京趁國際社會忙於抗疫時推動制定「港版國安法」，下一步可能對台動武；台灣致力爭取國際...

影／退國民黨改入民眾黨選基隆市長？ 謝立功：和柯理念相同

兩度代表國民黨參選基隆市長都敗給民進黨現任市長林右昌的謝立功，外傳將加入民眾黨並擔任秘書長，將退出國民黨。謝立功今天下午...

謝立功接民眾黨秘書長？ 柯未否認：這樣漏掉太多台

台灣民眾黨祕書長張哲揚請辭，近來曾代表國民黨出征基隆市長、前移民署長謝立功，悄悄陪民眾黨主席柯文哲參與黨團晨會1個月，昨...

謝立功棄藍轉白？ 民眾黨：未入黨 現為黨團顧問

國民黨籍的移民署前署長謝立功傳出近來與台灣民眾黨走得近，甚至有機會接下秘書長一職。對此，民眾黨發言人楊寶楨證實，謝立功目...

主計處鬆綁聘僱人員 徐志榮：蔡政府人事酬庸再開小門

民進黨政府上台後人事酬庸頻傳，但過去被質疑多是高階政務官與機要任用，行政院主計處明年度預算編製手冊卻連機關聘僱人員類別都...

勞動部砸66億元救新鮮人 遭蘇揆要求再報告

勞動部趕在畢業季前，正式宣布對應屆畢業生的協助就業措施，預備66億元，協助14萬名應屆畢業生，包含凡僱用青年的企業，每人...

吳釗燮稱大陸將對台動武 國民黨：應把話講更清楚一點

外交部長吳釗燮昨天接受外媒專訪表示，北京趁國際社會忙於抗疫時推「港版國安法」，下一步可能對台動武。國民黨文傳會主委王育敏...

熱門新聞

2020縣市施政滿意度出爐 侯友宜淨滿意度最高 台中台北差強人意

王定宇：證據顯示罷韓送乾洗手根本就是國民黨栽贓

長庚找到中和新冠病毒抗體 效率超過九成徵求技轉製藥

滯台14名泰人返國成疑似病例 莊人祥：仍在查證中

下架國民黨批罷韓賄選影片？ 臉書：很抱歉造成用戶不便

可自製卻外購？專家：台要求美對岸防巡航飛彈系統報價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。