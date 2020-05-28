【重磅快評】中共對台動武？吳釗燮的謊言、真言與預言

外交部長吳釗燮接受美國媒體訪問時說，北京趁國際社會忙於抗疫時推動制定「港版國安法」，下一步可能對台動武；台灣致力爭取國際支持並鞏固國防，嚇阻中國。吳釗燮的談話夾雜著謊言、真言和預言，值得探究。

「港版國安法」引起港人不安，北京如果違反鄧小平承諾，強將「兩制」變「一國」，只會毀了香港前途，壞了大陸開放大計，更推遠兩岸距離。

但吳釗燮說北京趁國際社會忙於抗疫時推動制定「港版國安法」，卻是謊言。當然這不是吳釗燮的發明，不但美國媒體如此認為，末代港英總督彭定康也這麼說。但這項說法，可以用來對中共甩泥巴，卻恐怕與事實有差距。

事實上，今天大陸全國人大表決通過的議案「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，早見諸去年十月中共十九屆四中全會決議，並且作為習近平全面強化「國家治理體系和治理能力現代化」的一部分。今年全國人大配合立法，本為中共黨與國家政治運作的既定時程，只是因疫情延後罷了。

吳釗燮有些話則是半真半假。他說，中國政府面臨國內危機時，常在外部找代罪羔羊，台灣很容易成為中國眼中代罪羔羊。台灣容易成為代罪羔羊是毋庸置疑的，因此執政者不能暴衝，別踩底線。英系立委蔡易餘五二○前修法撤案的丑戲，以及蔡英文五二○演說的克制，說明蔡英文不想成為待罪羔羊。

但全球疫情最大的政治效應之一，就是各國領導人的聲望在抗疫過程中大幅提高。防疫荒腔走板的美國川普固不待言，一度佛系防疫到差點以身相殉的英國強生支持度也飆升，疫情無比慘烈的義大利孔蒂支持度更是嚇嚇叫。當然，疫後振興絕對是艱困的挑戰，但有什麼理由說習近平正面臨國內權力危機？

吳釗燮也有「老實說」的真言。他說，我們不希望中國認為台灣很脆弱可迅速攻下，所以試圖爭取美國與各國支持，同時試圖強化防衛能力以嚇阻中國。如果只把這話看作是向美國乞憐求助，就小看了吳釗燮；在美中對抗烽火裡，恐怕還有著在美國面前躍然請纓直上火線的表態。

因此，不能忽略吳釗燮更直白的真言。吳釗燮除尊重美國準備對中國採取反制行動，更說「台灣也試圖做相同的事」。去年台灣曾被點名是介入香港反送中的幕後黑手，蔡政府立生警覺，除否認外，聲音雖大，但動作轉趨低調。如今川普揚言將有強烈反應，蔡英文也呼籲中共懸崖勒馬，吳釗燮則表白台灣也想做和美國相同的事；什麼相同的事，有待澄清。

不過，台灣對付中國大陸，不論能做多少和美國「相同的事」，都要小心吳釗燮的預言成真。吳釗燮說北京下一步可能對台動武，蔡英文承認現在情勢「是一個要注意的情況」。

其實北京決定加強對香港的全面管治，只是習近平全面強化國家治理體系和治理能力的一個環節，在四中全會決議文中篇幅不大；決議文有關台灣部分更占比極微，且強調推進和平統一進程。因此雖然不能排除中共下一階段完善涉台憲政法律體系或其他作為，但短期內應不致直接動武。

然而，「港版國安法」就是要防範國外境外勢力介入香港；人民日報也稱，中共果斷出手，要斬斷民進黨當局干預香港的黑手，懲治港獨與台獨合流。因此，除非，除非，除非是美國痛踩中國主權紅線，台灣也「做相同的事」肆意挑戰北京底線！不過，那就是吳釗燮的「自我實現預言」了。