影／退國民黨改入民眾黨選基隆市長？ 謝立功：和柯理念相同

兩度代表國民黨參選基隆市長都敗給民進黨現任市長林右昌的謝立功，外傳將加入民眾黨並擔任秘書長，將退出國民黨。謝立功今天下午出面說明，他認同柯市長的理念，但一切要由柯市長那邊說明。被問為選基隆市長加入民眾黨？謝立功說，他的想法不侷限在基隆，有機會一定要為基隆市民發聲，如果有黨紀處分，他也坦然接受，尊重國民黨的機制。

謝立功為前移民署長，目前在海大擔任教授，2014年國黨黨撤銷前議長黃景泰提名，陣前換將改提謝立功參選，但敗給林右昌，2018年因民調烏龍，前議長宋瑋莉民調雖勝但退出初選，謝立功代表國民黨參選基隆市長，仍敗給林右昌。

謝立功說，和柯市長有一些共同朋友的介紹，在這過程中，他發現柯市長是滿有誠意的，市長有詢問他對時事的一些看法，很多理念、想法其實我們2人是滿接近的，簡單說就是監督、制衡，為台灣未來的民眾未來的發展好，這點我們都是一致的。

有被正式邀請加入民眾黨？謝立功表示，這個由柯P由他們的發言為準。5月後，他們有一些會議、法案、重大事情，過去他從文官背景出身，也當過一些政府相關的工作，可以看到的視野角度，分析的面向可以提供民眾黨做一些幫助，他是從這個角度出發。

會不會擔心國民黨黨紀的處分？謝立功表示，「為了台灣的理想，我看到的是更高層面的事情」，如果有黨紀處分，他也坦然接受，尊重國民黨的機制。

在總統大選後對國民黨失望才轉向民眾黨？這有很多錯綜複雜的因素，也不完全是個人，從各項民調和事務的發展，民眾黨是新興的政黨，需要更多支持的力量，需要大家全力相挺，無論在專業或其他部分他能為民眾黨做一些事的話，「不要看成跳槽，而是力量的擴散。」

謝立功表示，如果國民黨有好的人才，時代力量也好，或者無黨、各個小黨也好，要把力量凝聚，不是為批評而批評，政府做不好的地方，我們有專業能朝著台灣未來更好的理念去發展。

接民眾黨秘書長？他認同柯主席的理念，非傳統政治人物，腳踏實地，不虛偽、實事求事，現在我們的政治面臨非常態的政治，不能一黨獨大，他希望所有在野黨要扮好在野的力量。他提供專業的意見，柯市長都能夠接受，他包持開放的態度，到底要當什麼？由柯市長來說比較好，民眾黨是柔性的政黨，退黨與否事小，但「我們不能結合在一起嗎？」，這樣民進黨才不會太鴨霸。

被問為選基隆市長加入民眾黨退出國民黨？謝立功說，如果未來有為更多人服務的機會，他的想法不侷限在基隆，但對基隆很有感情，對這塊土地很熟悉，有機會一定要為基隆市民發聲，爭取最大的權益；但如果有其他方需要他，他也能做到，他也會努力來為更多的人打拚。