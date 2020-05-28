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謝立功接民眾黨秘書長？ 柯未否認：這樣漏掉太多台
台灣民眾黨祕書長張哲揚請辭，近來曾代表國民黨出征基隆市長、前移民署長謝立功，悄悄陪民眾黨主席柯文哲參與黨團晨會1個月，昨日還與柯搭同台車，傳言將接下民眾黨秘書長一職。對此，柯文哲未鬆口也未否認，僅說「哎呀，這個要很正式的回答的題目」、「不行啦，這漏掉太多台（媒體）了。」
柯文哲今早出席台灣水韭復育活動，未公開受訪，進入會場時媒體追問謝立功是否當秘書長，黨籍問題如何處理？柯文哲未正面回應，僅說「等等再處理」
會場內活動結束後，柯步行出場準備下去種水韭，媒體繼續追問，幕僚在旁勸他忍住，但柯文哲頗有回應意願，還反問幕僚「哪一天有安排受訪？」，幕僚則回星期六。
種完水韭準備離場，媒體續問謝立功一事，柯文哲步行至停車場，回過頭向媒體說「哎呀，這個要很正式回答的題目，怎麼可以這樣？」還笑著表示「不行啦，這漏掉太多台了。」隨後幕僚護送上車離場。
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