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謝立功棄藍轉白？ 民眾黨：未入黨 現為黨團顧問
國民黨籍的移民署前署長謝立功傳出近來與台灣民眾黨走得近，甚至有機會接下秘書長一職。對此，民眾黨發言人楊寶楨證實，謝立功目前確實擔任民眾黨團顧問，但並未入黨，未來職務也尚未確定。
謝立功昨與民眾黨主席、台北市長柯文哲同車至立院，參加民眾黨黨政會議，消息曝光後引發討論；更傳出謝立功已經參與民眾黨團內部會議有一段時間，待完成磨合、更熟悉民眾黨運作模式後，就會接任民眾黨祕書長一職。
楊寶楨表示，謝立功基於欣賞柯文哲的政治理念，雙方有所接觸，謝目前是黨團顧問，每天都會參與黨團晨會輿情討論，未來職務則尚未確定。至於黨籍問題，楊寶楨說，雖然謝立功尚未入黨，但他自己也明白國民黨方面可能會對此有意見，就看國民黨如何處理此案。
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