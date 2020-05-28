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主計處鬆綁聘僱人員 徐志榮：蔡政府人事酬庸再開小門

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
蔡英文總統（圖）。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（圖）。記者蘇健忠／攝影

民進黨政府上台後人事酬庸頻傳，但過去被質疑多是高階政務官與機要任用，行政院主計處明年度預算編製手冊卻連機關聘僱人員類別都開放簡易任用，國民黨立委徐志榮質疑，約僱人員將成蔡政府新酬庸管道。

徐志榮表示，原本機關聘僱人員需要專業性、技術性，明年度預算編製手冊，其中各機關聘僱人員竟新增「簡易性業務」，形同現在執政黨怕徒子徒孫沒工作，所以把原本技術官員的事務性工作也納入進用條件，擴大可塞人範圍。

徐志榮揶揄，主計處明年度預算編製開後門，凸顯民進黨政府想酬庸，卻怕太多扶不上牆的爛泥，所以把較簡單的簡易性業務也納入進用條件；民進黨塞人無極限，從修法新增各項官職，到各機關聘僱人員進用條件無下限。

政府近日展開明年度預算編製，行政院主計總處昨天也提供新版「總預算附屬單位預算編製作業手冊」，提供各單位編製預算時參考。但其中對於明年度中央及地方政府預算籌編原則中的各機關聘僱人員規範，卻開放新的業務進用類別。

根據主計處新版「總預算附屬單位預算編製作業手冊」讓原本各機關只能以專業性、技術性業務需要進用聘僱人員，現在卻新增開放事務性與簡易性兩類需求。徐志榮認為，規範修正後形同讓業務聘僱人員進用標準普遍化、一般化。

徐志榮表示，原本公務機關業務聘用人員以專業與技術性任用還有限制，但增加一般事務性與簡易性任用這個原則放進去，低階的人隨便塞都可以，未來可能連「跑腿」需求都可以約聘僱進用。

徐志榮質疑，民進黨政府讓主計總處開這個約聘僱進用小門，根本是高階的位置酬庸、塞完了，現在連基層的位置都要開放來養人、綁樁，恐怕造成「學、經歷比不上ㄧ張民進黨黨證」的人事聘用亂象，非常離譜。

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