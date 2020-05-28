勞動部砸66億元救新鮮人 遭蘇揆要求再報告

勞動部趕在畢業季前，正式宣布對應屆畢業生的協助就業措施，預備66億元，協助14萬名應屆畢業生，包含凡僱用青年的企業，每人每月可望獲得1.2萬元補助，也將辦理「多元就業博覽會」等等。只不過，行政院長蘇貞昌認為勞動部應仔細盤點觸及的效果，要求下次院會再次簡報。

勞動部今赴行政院會報告「應屆畢業青年就業措施」，推出安穩青年就業計畫。根據規劃，「衝就業」為了便利青年快速求職，將辦理「多元就業博覽會」，結合投資台灣三大方案等事業單位，提供24萬個職缺，也將推出「青年就業獎勵計畫」，提供最高3萬元獎勵金的誘因，鼓勵青年儘快投入職場穩定就業。

另外，「特定行業就業獎勵津貼」將放寬資格，鼓勵應屆畢業青年投入特定製造業、照顧服務業及營造業等求才迫切的產業，成為即戰力，若工作1至6個月每月發給5000元，7至12個月每月發給6000元，13至18個月每月發給7000元，最長發給18個月，每人最高獎勵10萬8千元。

「練專長」部分，勞動部擴大「產業新尖兵計畫」訓練量能，補助青年投入國家發展重點產業免費參訓，訓練費用最高10萬元。

最後是「興僱用」，勞動部鼓勵雇主先僱後訓、提供青年在職訓練技能的機會，「青年就業旗艦計畫」加碼補助雇主每月1萬2000元訓練指導費，最高10.8萬元。

勞動部表示，日後將再視青年就業情勢，適時啟動「僱用青年獎助計畫」，鼓勵雇主創造青年就業機會。

只不過，勞動部方案雖然是准予備查，但發言人丁怡銘轉述，勞動部就業方案，蘇貞昌覺得非常正面，但下個月開始會有大批應屆畢業生會投入職場，為了穩定新鮮人就業，勞動部方案可以再仔細盤點觸及的效果，下次的院會再來提出簡報。

丁怡銘後續補充解釋，此方案院長沒有反對或是不能實施，只是牽涉到應屆畢業生數字，希望勞動部簡報能更清楚。勞動部次長林三貴