罷韓國家隊現形 孫大千：光復高雄根本是為了民進黨

高雄市長韓國瑜遭罷免案下周六投票，但隨投票日倒數，近日屢傳民進黨政府針對性施政，遭揶揄罷韓國家隊。前立委孫大千上午也在臉書批評，罷韓團體幕後黑手現形，別再鬼扯光復高雄是為了高雄市民，光復高雄根本就是為了民進黨。

孫大千質疑，為了罷韓，中選會主委竟然可以賭上項上人頭；為了罷韓，法務部長竟然可以針對Logo被盜用一事寬宏大量，輕輕放下，甚至可以大幅放寬賄選的標準，對罷韓團體明顯的賄選行為，視而不見、聽而不聞。

孫大千也批評，為了罷韓，警政署長竟然可以把傳聞操作成新聞，提高罷韓行動熱度，增加罷韓行動張力；為了罷韓，台灣高鐵竟然可以同步推出對於大學生的搭乘優惠方案。

孫大千揶揄，為了罷韓，民進黨政府竟然可以組成卡司如此浩大，陣容如此堅強的「國家隊」，看起來，不只是「阿舅要回來了」，過去長期壟斷高雄利益的「肉桶集團」也要回來了。