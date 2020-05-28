外交人事有變：曾厚仁返台任次長 張小月可望駐奧地利

蔡政府展開第二任期，除了外交部長吳釗燮留任，其他重要外交人事出現變動。據了解，新一波人事中，將由駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁返台任政務次長；此外，海基會董事長張小月卸任後，可望派駐奧地利。

前立委、現國安會諮委蕭美琴可望出任駐美代表，傳出她規畫今夏赴華府，對此不具名的外交官員表示，尚不確定蕭駐美時間，但應不會太晚。

70歲的駐英代表林永樂將退休，由外交部政次謝武樵接任駐英代表，謝武樵日前在立院被問及外派計畫時，並未證實。據指出，將由曾厚仁接謝留下的政務次長，至於新任歐盟代表，傳出多人爭取，其中包括非職業外交官與學者，人選尚未定案。

曾厚仁曾任駐美代表處政治組長、外交部北美司長、駐帛琉大使、駐愛爾蘭代表；總統蔡英文第一任內，擔任過總統府副祕書長、國安會副祕書長，2017年重回外交體系，派駐歐盟。

過去幾年，媒體多次點名由曾厚仁接任外長或任駐美代表，曾在外交界評價相當好，並獲蔡英文賞識；外交界人士認為，蔡英文將曾厚仁視為未來接任外長的儲備人選。

張小月即將卸任，由前國安會秘書長李大維接任海基會董事長，盛傳張小月將調任WTO代表，但未獲證實；近期有消息人士指出，67歲的張小月將轉任駐奧地利代表，接替57歲的現任奧地利代表史亞平。

史亞平曾任行政院新聞局長、駐新加坡代表，其駐新加坡期間多次傳出該國官方對史不滿，要求撤換代表；前總統馬英九於2012年將史亞平調回台，升為次長，史亞平成為史上最年輕的女性外交部常務次長。

2015年底，外交部宣布史亞平接任駐奧地利代表，隔年1月履新；2016年蔡英文執政後，雖曾傳出有意撤換受馬重用的史亞平，但最終史亞平穩坐逾4年，不過，到了蔡政府第二任，史亞平還是逃不過被換掉的命運，且未來安排不明，極可能回部辦事「被冷凍」。

外交部最近公布人事，北美司長姚金祥將調任駐瑞典代表，遺缺由駐波士頓辦事處處長徐佑典接任，國際組織司副司長孫儉元任駐波士頓處長。