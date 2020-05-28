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月底財務申報將截止 國民黨、民眾黨等86政黨還沒申報

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
時代力量政黨票由上屆的70萬到本屆飆破百萬。 圖／聯合報系資料照片
時代力量政黨票由上屆的70萬到本屆飆破百萬。 圖／聯合報系資料照片

內政部今天表示，距離5月31日年度政黨財務申報截止日，只剩4天，但至27日晚間仍有86個政黨還沒完成申報，內政部呼籲還沒申報的政黨把握時間，以免受罰。

根據內政部的資料，包括國民黨、台灣民眾黨和台灣基進都尚未完成申報，而完成申報的政黨共33個，包括民進黨、時代力量、親民黨、喜樂島聯盟等都已完成申報。

內政部表示，政黨法明定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表。

內政部表示，政黨是依法可以收受政治獻金、推薦候選人的團體，政黨收入除了黨費之外，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉得票率達百分之三以上的政黨，亦可領取政府補助金。因此，政黨的財務應公開透明、接受公眾監督，未依規定申報財務者，依法可處100萬元以上500萬元以下罰鍰。

內政部表示，為提醒政黨依法定期限申報財務，今年3月13日已發文通知各政黨，並於近日逐一致電各政黨負責人，已善盡告知義務，對於未依法申報的政黨，內政部後續將依法處理。

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