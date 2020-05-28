2020縣市施政滿意度出爐 侯友宜淨滿意度最高 台中台北差強人意

疫情加速國內外局勢變動，使得今年進入第26屆的《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，較以往更敏感。民眾對地方諸侯的賞味期，由以往的八年，大幅縮短為兩年一變；新科首長沒了蜜月期的保護傘，政治明星亦得面對民意如流水的快速變化。

2020《遠見》縣市長施政滿意度調查結果出爐。新北市長侯友宜以新任首長之姿，首度躋身5星俱樂部，去年的5星首長中，有兩名首長未能蟬連，繼續榮登寶座的有四位，均是第二任，包括桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安，以及連江縣長劉增應。

圖／遠見提供

民心指標力求革新 高雄市罷韓衝擊 今年僅公布21縣市成績

《遠見》自1995年至今，連續26年執行「縣市長施政滿意度調查」，指標多元，包括民眾對縣市長的施政滿意度、對施政表現的給分，以及對縣市政府八大面向施政表現（教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業）的滿意度，依權重計算成績，論定星等，被公認為全台最具公信力、最能檢視縣市長與地方政府績效的重要指標。

今年度共成功完訪22縣市、1.4萬多位民眾。結果發佈期間，適逢6月6日高雄市長罷免投票緘默期，為尊重選罷法，十天內不得發佈相關民調的規定，高雄市不列入評比，僅公布21縣市長施政滿意度。

民眾今年對地方政府的總體評價，明顯高於去年，21位首長的施政平均72.2分，為近六年新高，隨著平均滿意度提升、負評降低，也讓淨滿意度56.9%，遠較去年大增16個百分點。

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21縣市的施政八大面向平均值，淨滿意度亦較去年大增15.8個百分點；整體淨滿意度最佳的面向是消防與公共安全、警政治安，淨滿意度最差的面向是經濟與就業，但相較於去年，也增加了19.9個百分點，經濟提升有感。

以政黨來看，今年中央防疫獲國際肯定，拉抬綠營縣市聲望，與去年相比，藍綠兩黨的淨滿意度差距較去年拉大7.4個百分點。

劉增應滿意度全台最高 鄭文燦施政分數六都最強

榮登5星縣市長寶座的包括新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安，以及連江縣長劉增應等共五位，有八成為第二任老將，可見新官蜜月期已不復存在，路遙知馬力才得以累積民心。今年，連任首長的各項成績，都優於新百里侯，老將的淨滿意度比新秀高7.9個百分點。

連江縣長劉增應5星五連霸，任內累積29.5顆星，今年個人滿意度飆至87.4%，為21縣市最高。

鄭文燦四度成功叩關，六年累積28.5顆星，個人施政分數79分是21縣市第二、蟬聯直轄市最高，團隊在「經濟與就業」的滿意度，以及淨滿意度，奪下21縣市最優，不滿意度也最低。

林智堅同樣第四度獲得5星，團隊八大施政表現平均居本島13縣市最高。

澎湖縣長賴峰偉亦努力有成，個人不滿意度較去年大降8.7個百分點，是六都以外下降最多的；澎湖醫療面向施政成績與去年相比，滿意度增幅為21縣市最多。

侯友宜最低負評、潘孟安施政最高分 行政中立受愛戴

《遠見》觀察，民眾厭倦藍綠惡鬥，地方諸侯若能不被中央和政黨綁架，萬事訴諸民生，更能贏得民心。

侯友宜行政中立深植人心，抗疫期間超前部署，超乎市民期待，4月甫以88.3%高滿意度奪下《遠見》「六都防疫滿意度調查」冠軍，本次又獲5星首長肯定，奪下21縣市最高淨滿意度、最低負評。團隊八大面向總平均正評、淨滿意度實績與年度進步幅度，亦技壓21縣市，是最大贏家。

綠營潘孟安延續2019年燈會創造「我屏東我驕傲」的溫度，縣民今年給出79.9分的21縣市最高施政分數。疫情期間，他為在地觀光向中央喊話，「不問藍綠」的印象深耕民心，縣府團隊在觀光面向的正評和淨滿意度，都是21縣市最優，負評也最低。

疫情期間，高分貝向中央喊話的台南市長黃偉哲，是今年最接近5星的首長，勇奪最佳進步獎之一，成績大躍進，個人負評較去年大降11.2個百分點，為21縣市下降最多，團隊「經濟與就業」滿意度大增19.7個百分點，為21縣市進步最顯著。

六都以外 基隆市府施政獲好評 嘉義縣長滿意度進步最多

各縣市預算的多寡，並非決定民意的絕對關鍵，基隆市長林右昌和嘉義縣長翁章梁雖未能摘下5星，但個人成績不差。

林右昌向來高人氣，個人評價遠高於前幾任基隆市長，六年耕耘下，終於露出曙光。去年，基隆八大面向有三項敬陪末座，今年八大面向的正評和淨滿意度表現皆為六都以外最佳，整體負評也下降許多，其中，教育、觀光和經濟的負評，年度降幅為21縣市最多。

翁章梁個人滿意度和淨滿意度皆拿下六都以外年度進步最多，嘉義縣的消防面向是六都以外最低負評縣市。

六都民意則呈現兩極化，新北、桃園、台南穩坐前段班，台中、台北在市民高規格要求下，成績差強人意。